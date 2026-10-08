Laura Zapata lanza preocupante mensaje a sus seguidores sobre su estado de salud; se sometió a este tratamiento

Hace algunos meses Laura Zapata encendió las alarmas al dar a conocer el estado de su casa, luego de realizar algunas reparaciones menores, y hoy vuelve a preocupar a sus fans luego de utilizar sus redes sociales para compartir detalles de su estado de salud.

¿Qué le pasó y cómo le está haciendo frente? Aquí te contamos todos los detalles.

Lee también: Laura Zapata bloqueó a Thalía para siempre y arremetió contra Yolanda Andrade: “se está quedando casi sin ojo”

Laura Zapata / Redes sociales

Laura Zapata comparte detalles de su salud en redes

Fue a través de una publicación de redes sociales, que Laura Zapata desató la preocupación colectiva, pues compartió una fotografía de su rodilla derecha llena de agujas, como las que son utilizadas para terapias.

En la publicación la actriz dejó un mensaje en el que denotaba que esta situación le había causado muchos problemas, sin embargo, se dijo afortunada pues encontró el tratamiento óptimo en Valencia, España.

“Sí, me duele. ¡Y mucho! Pero aquí estoy. Porque cuando una quiere recuperar lo que el dolor le ha quitado, hay que enfrentarlo… Hay dolores que no destruyen: transforman, liberan y ayudan a sanar. ¡Seguimos!” Laura Zapata

Lee también: ‘El Divo’ demandará a Laura Zapata por su “campaña de difamación”; ella reacciona, ¿se disculpa?

¿Qué le pasó a Laura Zapata en la rodilla?

Desde hace tiempo atrás, Laura Zapata ha compartido con sus seguidores las luchas de su día a día debido a un intenso dolor en las rodillas, mismo que ha sido provocado por el desgaste natural de la edad y caídas que ha sufrido a lo largo de los años.

Laura Zapata ha pasado años luchando con esta afección, y aunque encontró mejoría al cuidar su alimentación y bajar de peso, ningún tratamiento le había dado los resultados que está experimentando hasta ahora.

Saúl Maxwell ‘El Psíquico de las estrellas’ / Mauro Godoy, archivo TVNotas, redes sociales e IG: saulmaxwellofficial

En sus redes sociales, la actriz reveló que se había trasladado hasta Valencia, España, para conocer al osteópata José Torres, quien se dice experto en aliviar problemas musculares.

Zapata asegura que después de mucho tiempo con sus problemas de rodilla, encontró testimonios del médico en redes sociales y ahí fue cuando tomó la decisión de tratarse con él: “Yo lo tengo que ver. Le hablé, inmediatamente me dijo que sí, tomé mi tren y aquí estoy y pue ahora me siento tan ligerita”

Lee también: Kunno responde a demanda de Laura Zapata por daño moral y ¿denuncia amenazas?: “La gente no sabe”

Sí, me duele. ¡Y mucho! Pero aquí estoy. ❤️‍🩹 Porque cuando una quiere recuperar lo que el dolor le ha quitado, hay que enfrentarlo. Hoy nuevamente en Valencia con José Torres, un osteópata extraordinario que trabaja con una entrega, una generosidad y un cariño que agradezco profundamente. Hay dolores que no destruyen: transforman, liberan y ayudan a sanar. ¡Seguimos! 💪🏻❤️‍🔥 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 8, 2026

Saúl Maxwell lanza fuerte predicción sobre la salud de Laura Zapata

Para exclusiva en TVNotas, el vidente Saúl Maxwell compartió sus predicciones para la actriz Laura Zapata, y aunque aseguró que ella está protegida por fuerzas superiores, sí debe prestar especial atención al estado de salud.

El vidente compartió que la hermana de Thalía podría presentar posible problemas vinculados al corazón por lo que es recomendable que se realice chequeos de manera regular.

Por otra parte, señaló que Laura Zapata necesita poner atención en su salud ósea en general. Las rodillas y las articulaciones también deben ser atendidas, tal y como lo está haciendo.

“Ella va a presentar problemas de salud, especialmente con el corazón. Mi querida Laura, cuida mucho lo que es la parte de la salud… dolores de rodilla y huesos” Saúl Maxwell

En su lectura de cartas en exclusiva para TVNotas, Saúl Maxwell dio más detalles sobre el futuro de Laura Zapata y otras personalidades como Yolanda Andrade.