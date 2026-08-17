Laura Zapata denuncia daños en su casa tras una remodelación y pide ayuda a sus seguidores: “Confié”

Laura Zapata encendió las alarmas entre sus seguidores al exhibir el estado actual de su casa luego de contratar a una empresa para reparar una pequeña parte del plafón. Lo que parecía una solución terminó convirtiéndose en un problema mayor. La actriz asegura que los daños aumentaron con el paso de las semanas y que incluso ya existe una queja formal ante Profeco. Ahora, busca que las autoridades puedan localizar al responsable para que el proceso continúe.

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Redes sociales

¿Por qué Laura Zapata denunció daños en su casa tras contratar una remodelación?

Laura Zapata compartió un video en redes sociales donde mostró diversas afectaciones en su vivienda. La actriz aseguró que todo comenzó cuando decidió contratar un servicio de remodelación para reparar una sección específica del plafón de su sala.

“Necesito de su ayuda. Lo contraté para reparar una pequeña parte del plafón que se cayó en mi sala. Hoy tengo más daños en mi casa que antes de contratarlo.” Laura Zapata

Laura Zapata explicó que confió en quien se presentó como responsable de AVG Acabados y Remodelación, identificado como Agustín Villar Gavito. De acuerdo con su testimonio, realizó un pago anticipado importante con la expectativa de recibir un trabajo profesional.

“Confié, entregué un anticipo importante y esperé un trabajo profesional.” Laura Zapata

Laura Zapata afirmó que el resultado fue completamente distinto al esperado. Según su relato, lejos de solucionar el problema inicial, los daños se incrementaron y comenzaron a aparecer nuevas afectaciones dentro de la propiedad.

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¿Qué daños sufrió la casa de Laura Zapata después de la remodelación?

Los daños en la casa de Laura Zapata incluyen filtraciones y humedad, además de desprendimientos en plafones y deterioro de algunas superficies. La actriz mostró parte de estas afectaciones en el video que publicó en sus redes sociales para explicar la situación. La actriz señaló que el deterioro continúa avanzando, particularmente durante la temporada de lluvias.

Laura Zapata también denunció afectaciones en áreas interiores y exteriores de su vivienda. La actriz sostiene que el estado actual de su casa es más preocupante que antes de que comenzaran los trabajos de reparación que había solicitado.

“La realidad es la que muestran estas fotografías: filtraciones, humedad, desprendimiento de plafones, daños en áreas interiores y exteriores, y un deterioro que sigue avanzando con cada lluvia.” Laura Zapata

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"NECESITO DE SU AYUDA"



Lo contraté para reparar una pequeña parte del plafón que se cayó en mi sala. Hoy tengo más daños en mi casa que antes de contratarlo.

Buscando una solución profesional contraté a Agustín Villar Gavito, quien se presentó como responsable de AVG Acabados y… pic.twitter.com/awUOOsUHDv — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 14, 2026

¿Laura Zapata demandó al remodelador y qué pasó con su queja ante Profeco?

Laura Zapata aseguró que ya presentó una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el conflicto derivado de los trabajos de remodelación que, según denuncia, provocaron daños en su vivienda. Aunque el procedimiento ya está en marcha, la actriz señaló que ha enfrentado dificultades para que avance debido a problemas para localizar al presunto responsable.

Laura Zapata “Ya existe una queja formal ante @Profeco y el procedimiento se encuentra en curso. Sin embargo, hasta este momento, las direcciones proporcionadas para su localización no han permitido que la autoridad pueda notificarlo formalmente, situación que ha retrasado el avance del expediente.”

Laura Zapata afirmó que ya entregó fotografías, videos y requerimientos formales para respaldar las afectaciones que reporta en su casa, entre ellas filtraciones, humedad y desprendimiento de plafones. De acuerdo con la actriz, las direcciones proporcionadas para ubicar a Agustín Villar Gavito no han permitido concretar la notificación correspondiente.

“Comparto esta experiencia para que otras personas extremen precauciones antes de contratar trabajos de impermeabilización, remodelación o reparación sin verificar plenamente la identidad, domicilio comercial y antecedentes del proveedor.” Laura Zapata

Laura Zapata pidió ayuda a sus seguidores para localizar a Agustín Villar Gavito, con el fin de que las autoridades puedan continuar con el procedimiento ante Profeco. La actriz hizo pública su denuncia para buscar apoyo y dar seguimiento al caso.

“Confiar no debería terminar con plafones desprendiéndose y daños que aumentan día con día”, expresó Laura Zapata en su publicación.