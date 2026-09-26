El actor Horacio Beamonte es hospitalizado de emergencia, tras pedir ortotanasia y sufrir dolores: “Tanto dolor”

El actor Horacio Beamonte, parte de importantes producción de Televisa como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, ha sido noticia a lo largo de los últimos meses, pues además de tener un diagnóstico complicado, pidió la ortotanasia.

Recientemente, ha sido hospitalizado de emergencia debido a dolores que han sido descritos como “intensos” y “nunca antes sentidos”. ¿Qué se sabe sobre su salud?

El actor Horacio Beamonte hospitalizado de emergencia / Redes sociales

¿Cuál es el tipo de cáncer que padece el actor Horacio Beamonte?

En abril de 2025, Horacio Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Tras recibir la noticia, los especialistas le señalaron que, si decidía no someterse a quimioterapia, su expectativa de vida podría ser de aproximadamente entre cuatro y ocho meses.

Pese al complejo panorama, en un principio el actor conservó una actitud positiva y someterse a los tratamientos. Tiempo después, optó por suspenderlos al encontrarlos dolorosos y sin “buenos resultados”:

He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor en el INCMNSZ (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) durante y hasta el final del proceso. Horacio Beamonte

Ante el complicado estado de salud que atraviesa, Horacio Beamonte dio a conocer que decidió recurrir a la ortotanasia, al considerar esta opción como una vía para afrontar el final de su vida de manera digna.

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Horacio Beamonte no quiso someterse a tratamientos contra la Leucemia / Redes sociales.

¿Por qué el actor Horacio Beamonte fue hospitalizado de emergencia?

Un delicado mensaje fue publicado por el actor Horacio Beamonte en redes sociales, ya que dio a conocer que fue hospitalizado de emergencia recientemente, derivado de unos intensos dolores que tenía en la cabeza.

De acuerdo con sus palabras, los problemas comenzaron durante el fin de semana pasado, después de que enfrentara una situación de presión y estrés relacionada con su participación en un casting.

El dolor de cabeza se volvió tan intenso que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde los médicos le administraron diversos medicamentos para controlar las molestias:

Por el estrés de aprenderme todo en parlamento no dormí toda esa noche y como saben, con la Leucemia que padezco ya no es fácil desvelarme ni presionarme de esa manera. Horacio Beamonte

Beamonte permaneció cuatro días internado en urgencias mientras los especialistas realizaban diferentes estudios para determinar el origen del intenso dolor. Uno de los principales temores era que pudiera existir alguna complicación relacionada con la enfermedad que padece.

Sin embargo, el actor informó que los resultados de una tomografía descartaron la presencia de tumores en el cerebro:

Me diagnosticaron cefalea intensa/aguda, un dolor que jamás en mi vida había sentido, que parecía que me explotaría la cabeza; Me comenzó en la parte del cerebelo, luego se fue recorriendo intermitente hacia el resto del cráneo... Hasta llegó un momento en que perdí la conciencia de tanto dolor y luego en el hospital con la morfina más todavía. Horacio Beamonte

Para tranquilizar a sus seguidores y amigos, Beamonte afirmó que ya se encuentra en recuperación, haciendo énfasis en que no quiere someterse a tratamientos como la quimioterapia:

Ya me estoy recuperando en casa luego de 4 días en urgencias y ya desintoxicándome de tanta medicina, especialmente de la morfina. (...) Me volvieron a preguntar si quiero QUIMIOTERAPIAS SISTÉMICAS pero claramente en mi placa dice que no, que yo deseo ORTOTANASIA. Horacio Beamonte

Tras recibir el alta, el intérprete aprovechó para agradecer públicamente el apoyo que ha recibido durante este complicado periodo.

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¿Qué es la ortotanasia, procedimiento al que se someterá el actor Horacio Beamonte?

La reciente hospitalización ocurre después de que Horacio Beamonte confirmara su decisión de renunciar al tratamiento contra su enfermedad.

La ortotanasia consiste en permitir que una enfermedad terminal evolucione de manera natural, sin recurrir a procedimientos cuyo objetivo sea prolongar artificialmente la vida, mientras se da prioridad a los cuidados paliativos.

Esta determinación no implica que el paciente quede sin atención médica. En su caso, el enfoque está puesto en aliviar los síntomas, controlar las molestias y preservar su bienestar.

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