Alex Fernández cancela concierto por emergencia médica; fue hospitalizado de urgencia antes del Grito

La noche del 15 de septiembre dio un giro inesperado para los seguidores de Alex Fernández. Cuando todo estaba listo para su presentación en Culiacán durante las celebraciones patrias, una emergencia de salud obligó al cantante a cancelar su concierto de último momento. La noticia generó preocupación entre sus fans, ya que incluso parte de su equipo ya se encontraba en el recinto esperando su llegada.

Mira: Alex Fernández pensó en retirarse de la música, ¿por culpa de su papá, Alejandro Fernández?: “No puedo”

¿Por qué Alex Fernández canceló su concierto en Culiacán durante las Fiestas Patrias?

La presentación de Alex Fernández en Culiacán era una de las más esperadas dentro del programa oficial del Grito de Independencia 2026. El cantante estaba contemplado para subir al escenario en la explanada del Palacio de Gobierno ante miles de asistentes.

Sin embargo, horas antes del espectáculo se informó que el hijo de Alejandro Fernández no podría cumplir con el compromiso debido a una inesperada emergencia médica.

“Lamentamos informar que Alex Fernández no podrá presentarse hoy en Culiacán en la celebración de El Grito.” Comunicado Alex Fernández

La cancelación tomó por sorpresa a los asistentes, ya que el concierto estaba confirmado y todo apuntaba a que sería una de las actuaciones estelares de las celebraciones patrias en la capital sinaloense.

Lee: Alex Fernández habla sobre canción con Ángela Aguilar y el tributo a Vicente Fernández: ¿Le dieron celos?

Alex Fernández es hijo de Alejandro Fernández / Mezcalent

¿Qué le pasó a Alex Fernández y por qué terminó hospitalizado?

De acuerdo con la información difundida por su equipo, Alex Fernández sufrió un problema de salud durante un vuelo privado procedente de Las Vegas, cuando se dirigía a Culiacán para participar en los festejos del 15 de septiembre. La situación obligó a la tripulación a cambiar la ruta original de la aeronave y aterrizar de emergencia en Guadalajara, Jalisco, donde el cantante recibió atención médica inmediata.

Tras el aterrizaje, el intérprete fue trasladado a un hospital y permaneció bajo supervisión especializada. En un primer momento se informó que se encontraba con pronóstico reservado.

Comunicado Alex Fernández “Tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital. Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado.”

Mira: Alex Fernández tuvo una intensa plática con Julián Figueroa en sus últimos momentos de vida: “Fue tan impactante”

Alex Fernández / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué pasó con el equipo de Alex Fernández que ya estaba en Culiacán?

La noticia generó todavía más sorpresa porque gran parte del equipo de trabajo del cantante ya había llegado a la ciudad para la presentación. Músicos, integrantes del mariachi y personal técnico se encontraban realizando los preparativos finales del espectáculo cuando recibieron la instrucción de suspender la presentación debido a la situación médica del artista.

Los trabajos de escenario y logística estaban prácticamente concluidos, por lo que la cancelación ocurrió cuando todo parecía listo para el debut de Alex Fernández en ese escenario sinaloense. Posteriormente, la representación del cantante ofreció disculpas tanto al público como a los organizadores por los inconvenientes ocasionados.

Comunicado Alex Fernández “Todo su equipo, músicos, Mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán. Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público. Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño. Nuestro management trabaja ya con los organizadores para reprogramar la actuación cuando las circunstancias lo permitan.”

Comunicado de Alex Fernández

¿Quién sustituyó a Alex Fernández en los festejos del Grito de Independencia en Culiacán?

Ante la imposibilidad de que el cantante Alex Fernández se presentara, los organizadores tuvieron que modificar la cartelera de última hora para evitar afectaciones al programa principal de las celebraciones.

La elegida para ocupar el espacio que originalmente correspondía a Alex Fernández fue la cantante sinaloense Carolina Ross, quien se integró a las actividades musicales previstas para esa noche.

Gracias al ajuste, los festejos pudieron continuar con normalidad y el público disfrutó del resto de las presentaciones programadas, así como de la tradicional ceremonia del Grito de Independencia.

Cabe mencionar que, hasta la mañana de este 16 de septiembre, no se ha dado a conocer una actualización oficial sobre el estado de salud de Alex Fernández, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier información que emitan su familia o su equipo de trabajo.