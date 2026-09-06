Alex Fernández pensó en retirarse de la música, ¿por culpa de su papá, Alejandro Fernández?: “No puedo”

Tras dejar atrás los rumores sobre un presunto distanciamiento familiar con su padre, Alejandro Fernández, el cantante Alex Fernández confiesa que, en su momento, consideró retirarse definitivamente de la música. ¿Cuál fue la razón? Te contamos todo.

Checa: Alejandro Fernández anuncia retiro temporal de la música tras revelar problemas de salud mental; así lo dijo

Alex Fernández es hijo de Alejandro Fernández / Mezcalent

¿Quién es Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández Guinart, mejor conocido en el mundo artístico como Alex Fernández, es un cantante mexicano de 32 años. Es hijo de Alejandro Fernández y nieto del fallecido Vicente Fernández. También es hermano de Camila Fernández, quien también siguió los pasos de su padre.

Su carrera comenzó en 2018, con el sencillo ‘Te amaré’, una canción escrita por Manuel Monterrosas. Algunos de sus temas más famosos son:

El tiempo no perdona

Cuéntame

Peca de bonita

Disculpe usted

Vives en mí

Además de su carrera musical, abrió su propia pastelería en Jalisco. En cuanto a su vida personal, está casado con Alexia Hernández. Con ella ha formado una linda familia junto a sus dos hijos.

Te recomendamos: Alex Fernández y Camila Fernández, distanciados ¿Igual que con su papá? Esta fue la razón

¿Quién es Alex Fernández? / Redes sociales

La razón por la que Alex Fernández quería retirarse de la música

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Alex Fernández contó que hace un tiempo pensó en retirarse de la música. La razón fue la enfermedad que le diagnosticaron. Contó que, en su momento, le detectaron reflujo silencioso.

El joven contó que notó que algo estaba mal cuando se quedaba afónico de la nada. Indicó que incluso le pasaba esto en los conciertos: “Estaba asustado”, indicó.

“Estuve batallando mucho con un tema de reflujo que me dio, que se llama reflujo silencioso. Haz de cuenta que no me doy cuenta porque no siento la agrura, pero pues sí pasa. Me empieza a quemar la garganta y la laringe y todo. Duré mucho tiempo sin saber qué era lo que estaba pasando… Llevo en tratamiento como seis meses”. Alex Fernández

Mencionó que “le regresó el alma al cuerpo” cuando supo qué estaba pasando, pues así pudo tratarlo y ya no tuvo que pensar en abandonar su carrera.

“Estuve a punto de decir: ‘Gracias, ya no puedo’ porque no sabía qué era. Amanecía afónica, sin cantar. (Decía): ‘No puedo hablar, ¿cómo puedo cantar?”, resaltó.

Finalmente, dijo estar muy enfocado en sus próximos proyectos laborales, adelantando que su próximo álbum incluirá colaboraciones con artistas extranjeros.

Alex Fernández rompe el silencio y habla acerca de la enfermedad que sufrió durante su gira; el cantante asegura que se encuentra fuera de peligro. 💥👀



Disfruta, #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/ai7mBUlNxR pic.twitter.com/gHNB379lNB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 2, 2026

¿Cómo es la relación entre Alejandro Fernández y su hijo, Alex Fernández?

Si bien Alejandro Fernández y su hijo, Alex, han mostrado tener una buena relación, han surgido rumores de que, presuntamente, estarían distanciados. Se decía que había celos profesionales de por medio.

En su momento, se empezó a decir que los problemas comenzaron en 2018. Presuntamente, Alex le pidió ayuda a su abuelo para empezar su carrera musical, algo que habría molestado al intérprete de ‘Canta corazón’, pues quería que siguiera trabajando para él en su empresa.

Si bien con el tiempo lo apoyó, Alejandro siempre fue muy crítico con su hijo, por lo que este simplemente decidió “tomar su camino” para evitar problemas familiares. La fama de Alex, supuestamente, habría molestado al artista.

“Cuentan que el Potrillo en algún momento no quería que el hijo fuera cantante, pues yo creo que porque al final no lo ve como ‘es mi hijo’, sino que lo ve como competencia”, expresó la periodista Martha Figueroa.

En respuesta a todo esto, Alex subió un comunicado aclarando que no existía un distanciamiento familiar: “Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, puntualizó.

Mira: Camila Fernández enciende las alarmas y es hospitalizada de emergencia; ¿cuál es su estado de salud?