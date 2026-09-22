Alex Fernández reaparece tras ser hospitalizado de emergencia: revela cuál fue su diagnóstico, ¿está grave?

Alex Fernández volvió a dar la cara. Después de días de incertidumbre por la cancelación de su show del Grito en Culiacán, el cantante reapareció públicamente y contó, con lujo de detalle, qué fue lo que realmente lo mandó de emergencia al hospital.

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¿Qué le pasó a Alex Fernández y por qué terminó hospitalizado?

La salud de Alex Fernández se convirtió en tema de conversación luego de que trascendiera que había sido hospitalizado de emergencia tras sentirse mal durante un viaje de trabajo en Estados Unidos.

El propio hijo de Alejandro Fernández reveló en entrevista con Ventaneando que los primeros síntomas aparecieron mientras se encontraba en Las Vegas y que su condición fue empeorando con el paso de los días.

“Desde Las Vegas ya me sentía mal y pues empecé a empeorar”, relató el cantante al recordar los momentos previos a ser trasladado para recibir atención médica especializada en Guadalajara.

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Comunicado de Alex Fernández

¿Qué enfermedad tiene Alex Fernández? Revela que sufrió influenza y salmonella

Alex Fernández compartió detalles sobre el diagnóstico que habría provocado el deterioro de su salud y que encendió las alarmas entre sus familiares y seguidores.

De acuerdo con el intérprete, los médicos detectaron una combinación de padecimientos que incluyeron influenza, salmonella, una infección pulmonar y problemas gastrointestinales, situación que terminó por llevarlo al hospital.

“Fue una infección que supuestamente fue influenza y salmonella, infección pulmonar y en la panza”, explicó el cantante, quien reconoció que todavía intenta entender con precisión qué fue lo que ocurrió.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Alex Fernández?

La buena noticia es que el cantante aseguró que su recuperación avanza favorablemente y que actualmente permanece bajo supervisión de especialistas en Guadalajara.

Alex Fernández señaló que ha recibido atención médica constante y que poco a poco ha recuperado fuerzas tras los complicados días que vivió después de enfermarse mientras trabajaba fuera de México.

“Ya mejor. La verdad es que he estado muy bien atendido con los mejores doctores acá en Guadalajara”, comentó, dejando claro que su estado de salud ha evolucionado positivamente en comparación con los días más críticos.

Alex Fernández / Mezcalent/Redes sociales

¿Alex Fernández repondrá su concierto en Culiacán y cuándo volverá a los escenarios?

La hospitalización obligó a Alex Fernández a cancelar la presentación que tenía programada durante las celebraciones del Grito de Independencia en Culiacán, pese a que gran parte de su equipo de trabajo ya se encontraba en la ciudad.

Afortunadamente para sus seguidores sinaloenses, el artista confirmó que sí existe el compromiso de reagendar el espectáculo. “Sí, sí, sí, claro”, respondió cuando fue cuestionado sobre su regreso a Culiacán. Posteriormente añadió:

“En eso quedamos. No se ha platicado una fecha en específico todavía, pero sí quedamos en posponer la fecha”. Alex Fernández

El cantante Alex Fernández espera encontrarse “al 100” para retomar sus actividades y continuar con las presentaciones que forman parte de esta etapa de su carrera.