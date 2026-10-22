Faisy hace desgarradora confesión sobre su sueño de ser papá, ¿tuvo que tomar una drástica decisión?: “No se dio”

Después de que Faisy diera declaraciones sobre su distanciamiento de Mariana Echeverría, el presentador habló de un tema mucho más personal: su sueño de convertirse en papá.

Aunque comparte su vida con Iratxe Beorlegui y convive con su hija, el conductor aún mantenía la ilusión de vivir la paternidad con un hijo biológico.

Sin embargo, Faisy hizo declaraciones tristes y desalentadoras sobre esta posibilidad, al reconocer que quizá su sueño ya no se haga realidad. ¿Qué dijo?

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Faisy / Foto: Redes sociales

Faisy se resigna a no cumplir su sueño de convertirse en papá biológico

En una entrevista con Michelle Rodríguez, Faisy se sinceró sobre su sueño de convertirse en papá y vivir todo lo que implica experimentar un embarazo y la paternidad desde cero.

Sin embargo, confesó que ese deseo no se ha cumplido, a pesar de que lo ha intentado con su esposa desde hace algunos años. Ante esta situación, el conductor reconoció que ha comenzado a resignarse a la posibilidad de no tener un hijo biológico.

“Un sueño que ya abandoné de cierta manera es el ser papá, no era una obsesión, pero yo siempre pensaba que iba a ser papá (...) emos intentando varios años buscar embarazarnos, ya no se dio y ya soltamos ese sueño. Será en otra vida, o ya se vivió en otra vida.” Faisy

Aunque el sueño no se ha concretado, Faisy aseguró que ha podido experimentar la paternidad de otra manera a través de la hija de su esposa, con quien ha construido una relación que le ha permitido sentirse y considerarse un buen papá.

“Ahorita soy papá, evidentemente (...) El sueño regresa de otra manera, y so papa. Sumple todos los requisitos, sensaciones que necesito para sentirme papá, me llegó de seis años (la hija de su esposa).” Faisy

No obstante, reconoció que en su corazón sigue existiendo el deseo de vivir la experiencia de un embarazo y un nacimiento, tal como los ha visto a través de las películas. Aun así, parece haber aceptado que quizá no llegue a vivirlo o que tenga que esperar hasta una etapa en la que incluso podría convertirse en abuelo.

“En algún cierto lugar de mi corazoncito, igual por novelas, series películas, soñaba con ese día de '¡se rompió la fuente, vámonos al hospital!’” Faisy

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¿Por qué Faisy y su esposa Iratxe Beorlegui no han tenido hijos?

Faisy y su esposa, Iratxe Beorlegui llevan varios años intentando convertirse en padres juntos, pero hasta ahora no han logrado tener un hijo biológico; aunque no han dado razones por las cuales no se ha concretado.

Anteriormente, Faisy reveló que llevaban alrededor de año y medio intentándolo de manera natural, aunque reconoció que el embarazo no se había concretado.

El presentador de ‘Me caigo de risa’ explicó que no quería recurrir a tratamientos de fertilidad porque le preocupaba que el proceso fuera invasivo para su esposa. Por ello, ambos preferían seguir intentando concebir de manera natural, sin someterse a procedimientos que implicaran inyecciones y hormonas.

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Faisy y su esposa, Iratxe / Instagram

¿Cómo es la relación de Faisy con su hijastra?

El conductor también ha explicado que, aunque había mantenido el sueño de embarazarse, ya vive la experiencia de ser papá a través de la hija de Iratxe, a quien considera parte fundamental de su familia.

En la misma entrevista con Michelle Rodríguez, contó que él la recibió en su vida cuando ella tenía seis años y ha vivido todo un proceso en cuento a su crecimiento y varios momentos de su vida.

Faisy con Michelle Rodríguez / Captura de pantalla

A través de redes sociales, tanto él como su esposa han compartido momentos que comparten en familia, y en los que dejan ver que la relación con su hija es buena y cercana.

Faisy también ha demostrado su instinto paternal con sus mascotas, y recientemente anunció la muerte de su perrita Vicenta, que era muy carcana a él.

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