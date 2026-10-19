Señalan a famosos de comprar certificados de vacunación contra Covid-19; Monserrat Oliver, Yolanda Andrade, Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel en la lista

Varios famosos, como Monserrat Oliver, Yolanda Andrade, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, habrían comprado certificados falsos de vacunación contra el Covid-19, los cuales presuntamente habrían sido expedidos por Edson Álvarez, esto de acuerdo con lo que nos contó Juan José López Ordoñez.

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Covid-19 / Archivo

¿Edson Álvarez y su exsuegro vendían certificados falsos de vacunación contra Covid-19? Esto denuncia un productor

El productor asegura que el futbolista y su exsuegro, Jonathan Toache Bedolla, junto con una doctora, crearon una red de certificados apócrifos de vacunación contra el Covid-19, los cuales vendieron durante la pandemia. Comenta que tuvieron clientes VIP, quienes los compraron, aun sabiendo que se trataba de un fraude.

López Ordóñez, quien hace unas semanas señaló al seleccionado mexicano de presuntamente deberle 3.5 millones de pesos por la filmación de un documental, ahora nos cuenta: “Durante la pandemia de Covid-19, para poder viajar, se requería un certificado de vacunación con QR. Quiero sacar a la luz públicamente que Edson Álvarez y Jonathan Toache (exsuegro del futbolista), junto con la doctora Diana Magaña (hermana del actor Raúl Magaña), crearon la plataforma ‘Resistencia’, donde hackeaban para emitir certificados del sector salud”.

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Famosos señalados de comprar certificados de vacunación contra Covid-19

¿Cómo operaba la presunta red de certificados falsos de vacunación contra Covid-19 que vinculan con Edson Álvarez y su exsuegro?

De acuerdo con lo que nos contó, expedían certificados de vacunación con las marcas de las vacunas autorizadas para poder viajar y se los vendían a: “Personas del medio artístico, empresarios de altas esferas y gente común”.

Asegura que él escuchaba cómo operaban y nos contó: “Se enviaban los datos del interesado a la plataforma, y estos hackeaban el número de lote, el nombre de la vacuna y el lugar de expedición, como Campo Marte o Azcapotzalco, y lo emitían sin que la persona se presentara a ponerse la vacuna. En el certificado aparece un QR con datos generales de la persona que solicitaba. En la plataforma aparecía tu teléfono y se les entregaba en un papel”.

Presuntamente, señala, operaban en unas oficinas ubicadas en Polanco, pero las vaciaron: “Se llevaron servidores y computadoras cuando fue mi secuestro (2024), pero aún ellos las tienen en existencia”.

Famosos señalados de comprar certificados de vacunación contra Covid-19

¿Edson Álvarez y su exsuegro habrían ganado millones con certificados falsos de vacunación contra Covid-19? Revelan supuestas cifras

Comentó que el negocio fue muy grande, ya que tuvieron muchos clientes y el costo del documento apócrifo era elevado: “Se entregó a más de 27 mil personas, con un cobro de 500 dólares (unos 9 mil pesos mexicanos) por certificado”. Sobre cómo se repartían el dinero, declaró: “Sé que lo recibían en efectivo”.

Sacando la cuenta, de 27 mil certificados a 500 dólares, da una cantidad de casi 250 millones de pesos. Sobre esto, Juan José relató: “Sí era una fortuna. Él tenía autos de alta gama y Jonathan se jactaba en reuniones de lo que hacía en su momento. El dinero se repartía entre Jonathan, su esposa, Edson y la doctora Diana, junto con un equipo grande de trabajo”.

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Edson Álverez y su esposa acusado de presunto secuestro. / Fotos y video: Francisco Mancera, Cortesía del entrevistado y Archivo TVNotas

¿Qué famosos habrían comprado certificados falsos de vacunación contra Covid-19? Señalan a Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Sobre los artistas implicados que adquirieron dicho certificado sin vacunarse, mencionó a:



“ Montserrat Oliver

Yolanda Andrade

Jay de la Cueva (Molotov)

(Molotov) Natalia Lafourcade

Alfredo Adame

Héctor Bonilla (Q.E.P.D) y su hijo

Karina Velasco (hija de Raúl Velasco Q.E.P.D )

(hija de Raúl Velasco ) Osvaldo Benavides

Esmeralda Pimentel

Michel Franco (director de cine)… y faltan muchos más”.

Al ser cuestionado sobre por qué lo da a conocer hasta ahora, respondió: “No lo denuncié por las amenazas de muerte hacia mi persona, pero hoy es algo que no quiero llevar. Que lo resuelvan las autoridades”.

Él niega estar involucrado con estos certificados apócrifos: “Ni siquiera participé. Estuve enterado porque era mi socio. Deseo que las autoridades lo sepan, porque esto es un engaño y un fraude”.

Sobre la denuncia en contra del futbolista por el presunto adeudo de 3.5 millones de pesos por un documental ya grabado comentó: “Está en proceso con mi abogado, Gerardo Rincón. Se encuentra bajo investigación”.

Famosos señalados de comprar certificados de vacunación contra Covid-19

¿Por qué era importante el registro de vacunación del Covid-19 para poder viajar?

Durante la pandemia de Covid-19, presentar el certificado de vacunación para viajar se volvió indispensable por razones médicas, regulatorias y operativas internacionales:

Control de transmisión epidemiológica: Reducía el riesgo de que personas infectadas introdujeran el virus o nuevas variantes en países receptores.

Reducía el riesgo de que personas infectadas introdujeran el virus o nuevas variantes en países receptores. Exención de cuarentenas obligatorias: Evitaba que los viajeros tuvieran que aislarse entre 7 y 14 días al llegar a su destino.

Evitaba que los viajeros tuvieran que aislarse entre 7 y 14 días al llegar a su destino. Sustitución de pruebas médicas costosas: Eximía a los pasajeros de presentar pruebas PCR o de antígenos negativas en cada escala o entrada.

Eximía a los pasajeros de presentar pruebas PCR o de antígenos negativas en cada escala o entrada. Protección de los sistemas sanitarios locales.

Prevenía la saturación de hospitales por contagios de visitantes extranjeros.

Permitió a los gobiernos reactivar el tránsito internacional y la economía sin comprometer la salud local.

A través del certificado digital Covid de la Unión Europea (UE) y registros válidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se facilitó la verificación rápida del estatus sanitario en aeropuertos.

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la vacunación contra el Covid-19 y qué dice la ciencia?

Durante la pandemia de Covid-19, presentar el certificado de vacunación para viajar se volvió indispensable por razones médicas, regulatorias y operativas internacionales. Durante la pandemia, sobre las campañas de vacunación masiva, circularon numerosas falsas creencias, desinformación y teorías de conspiración que generaron desconfianza en la población.

Se afirmaba falsamente que las vacunas contenían microchips o nanotecnología para rastrear a la población.

o nanotecnología para rastrear a la población. Circuló que el sitio de la inyección se volvía magnético, debido a componentes pesados en la fórmula.

Teóricos de conspiración aseguraban que era un plan de las élites globales para esterilizar o reducir la población.

Se sostenía de forma incorrecta que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) podían alterar el código genético humano de forma permanente.

podían alterar el código genético humano de forma permanente. Se difundió el mito infundado de que las proteínas de la vacuna afectaban la placenta o causaban infertilidad.

Se decía que la vacuna contagiaba directamente el virus (las vacunas autorizadas no contenían el virus vivo capaz de replicarse).

Muchas personas dudaban, al pensar que los procesos de prueba se habían omitido, pero las tecnologías base llevaban décadas en desarrollo.

Se dijo que la fabricación masiva de las vacunas utilizaba tejidos de abortos, lo que fue desmentido por organismos científicos y de salud.

¿Qué dijo Gerardo Rincón, abogado de Juan José López Ordóñez, sobre las acusaciones contra Edson Álvarez y su exsuegro?

“Mi cliente manifestó esto porque tiene bases y argumentos. Yo no llevo ese procedimiento, pero la autoridad hará legalmente lo que sea pertinente. Este futbolista tiene 3 denuncias y una más que se integra. Esos antecedentes dirán qué clase de gente son. Lo que declara mi cliente sirve de precedente. En estos certificados hay muchos delitos, entre estos: Falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Es un caso penal, si el Gobierno o alguna autoridad mete la investigación, debería ser la Secretaría de Salud. Por negligencia, mucha gente falleció en tiempos del Covid. El delito compete a quienes crearon la plataforma y falsificaron documentos”.

Famosos señalados de comprar certificados de vacunación contra Covid-19

¿Quién es Edson Álvarez, seleccionado nacional señalado por presuntos certificados falsos de vacunación?

Edson Omar Álvarez Velázquez nació el 24 de octubre de 1997, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México . Se desempeña principalmente como centrocampista defensivo o defensa central .

nació el 24 de octubre de 1997, en . Se desempeña principalmente como . Surgió de las fuerzas básicas del Club América , donde debutó en Primera División en 2016 y se convirtió en pieza clave para la obtención del título de Liga MX en 2018.

, donde debutó en en 2016 y se convirtió en pieza clave para la obtención del título de en 2018. En 2019 saltó al futbol europeo, al ser fichado por el Ajax de Ámsterdam , club con el que conquistó múltiples títulos de la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos .

, club con el que conquistó múltiples títulos de la y la . Posteriormente, consolidó su carrera en la Premier League , tras su traspaso al West Ham United .

, tras su traspaso al . Es internacional absoluto con la Selección de México. Ha disputado las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022. Además, ha conquistado la Copa de Oro de la Concacaf y porta el brazalete de capitán del equipo tricolor.

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