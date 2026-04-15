Hijo de ‘Chabelo’ es acusado de desalojar violentamente a colaborador de ‘En familia con Chabelo’ de su casa

Un actor y animador, quien fuera parte de En familia con Chabelo, reveló recientemente haber sido víctima de un violento despojo de un inmueble que presuntamente le compró al fallecido conductor, Xavier López, el presunto culpable: el hijo de ‘Chabelo’. Te damos los detalles.

Chabelo / Redes sociales

¿Qué excolaborador de En familia acusó de violencia al hijo de ‘Chabelo’?

Juan Carlos Faesler denunció públicamente haber sido víctima de un presunto despojo violento del departamento en el que vivió durante más de dos décadas, inmueble que asegura haber comprado al conductor Xavier López ‘Chabelo’, quien murió en 2023.

La acusación apunta directamente a Xavier López Miranda, hijo del icónico presentador, a quien señala de presuntamente haberlo desalojado por la fuerza.

Según el testimonio de Faesler, el conflicto tiene su origen en una compraventa realizada hace más de 20 años, cuando presuntamente adquirió el departamento directamente a Xavier López a un precio accesible. El acuerdo incluía la promesa de regularizar las escrituras posteriormente, trámite que nunca se concretó.

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Juan Carlos Faesler en En familia con Chabelo / YT: Imagen Entretenimiento

¿Cómo fue el presunto despojo protagonizado por Xavier López Miranda, hijo de ‘Chabelo’?

El actor, Juan Carlos Faesler, explicó que, en diversas ocasiones, buscó a ‘Chabelo’ para formalizar la propiedad, pero siempre recibió respuestas evasivas. Con el paso del tiempo y el fin del programa, la comunicación se volvió prácticamente inexistente, dejando el proceso en el limbo legal: “ Le marcaba por teléfono, a un número donde me comunicaba con él, pero no me contestaba ”, señaló.

A pesar de no contar con escrituras, Faesler asegura que habitó el inmueble de forma continua junto a su pareja, con llaves en su poder y documentos como una carta poder que, según él, respaldaban su permanencia en el lugar. Tras la muerte de Xavier López en 2023, cualquier posibilidad de regularizar la propiedad se desvaneció, lo que habría abierto la puerta al conflicto actual con su hijo.

El momento más crítico ocurrió, según relata Faesler, cuando la esposa de Xavier López Miranda acudió al departamento acompañada de un cerrajero para abrir la puerta. Minutos después, el propio López Miranda llegó al lugar y presuntamente lo desalojó de manera violenta:

Llega Xavier (hijo) directo conmigo, me agarra con el antebrazo, me lo pone en el cuello y me empujó en la salida, me empujó contra la puerta. Juan Carlos Faesler

Faesler también expresó sentirse despojado de un patrimonio que afirma haber adquirido con esfuerzo, señalando que todo se derivó de la falta de formalización legal del inmueble: “ Yo compré porque tenía la ilusión de tener algo, una ilusión que me despertó su papá ”, señaló el actor.

Hasta el momento, la familia López no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

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¿Cuándo se transmitió el último programa de En familia con Chabelo?

Juan Carlos Faesler formó parte del equipo de En Familia con Chabelo, uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana. Durante años, participó como animador y colaborador en dinámicas y concursos.

El programa debutó el 26 de noviembre de 1967 a través de Canal 2 de Televisa (actualmente Las estrellas) y permaneció en pantalla de forma ininterrumpida durante casi 50 años.

La última emisión se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2015 , cerrando así un ciclo histórico en la televisión dominical y dejando una huella en generaciones de familias mexicanas.

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