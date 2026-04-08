Excolaborador de ‘En familia con Chabelo’ olvidado por sus hijos, ahora vende dulces en tianguis: ¿Quién es?

En familia con Chabelo fue uno de los programas insignia de la televisión mexicana. A lo largo de varias décadas se convirtió en uno de los favoritos por el público, formando parte de la programación más vista en las casas mexicanas todos los domingos. Ahora, se reveló que un excolaborador del programa se dedica a vender en un tianguis.

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¿Qué excolaborador de En familia con Chabelo vende en un mercado?

Sebas Jaime de la Rosa Luqueño, mejor conocido como “el Mago Jaime” o “el Yoyero de Chabelo”, fue un personaje reconocido por su participación en el programa En familia con Chabelo durante la década de los 80.

Su talento con el yoyo y sus habilidades para la magia lo convirtieron en uno de los personajes más llamativos del show, estando presente en varias momentos de cada emisión.

No obstante, con el paso del tiempo y el fin de su participación en televisión, su presencia en los medios fue disminuyendo hasta desaparecer por completo del ojo público.

¿En dónde fue visto recientemente?

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El yoyero de Chabelo / IG: eltripon 1 y redes sociales

¿Por qué el excolaborador de En familia con Chabelo se alejó de la televisión?

El influencer conocido en redes como “eltripon1", compartió un vídeo en sus redes sociales en el que se ve al “Mago Jaime”, realizando algunas dinámicas en un tianguis mexicano: “ Fue campeón de yoyó y salía los domingos con Chabelo! ”, escribió el creador de contenido.

En la grabación, además de hacer trucos con el yoyo que tiene, se puede observar que se encuentra vendiendo dulces a la mitad de un mercado sobre ruedas, algo que despertó la curiosidad de internautas.

Tuve dos hijas, chafié con mi casa, construí una casa donde no era mi terreno. (...) Mis hijos ya me olvidaron. Excolaborador de En familia con Chabelo

Actualmente tiene 74 años y señala que vive con una persona, presuntamente su pareja, quien se ha ganado todo su respeto.

Aunque relató que ha vivido una serie de delicados y tristes momentos, se ha enfocado en seguir creciendo, echarle ganas y hacerle frente a lo que venga.

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¿Cuándo fue el último programa de En familia con Chabelo?

En familia con Chabelo es uno de los programas más emblemáticos en la historia de la televisión mexicana. Fue conducido por Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo”, quien murió el 25 de marzo de 2023.

El programa se estrenó el 26 de noviembre de 1967 a través del Canal 2 de Televisa (hoy Las estrellas) y se mantuvo al aire de manera ininterrumpida durante casi cinco décadas.

Su última emisión se transmitió el 20 de diciembre de 2015, marcando el fin de una era en la televisión dominical y en la cotidianidad de millones de familias de nuestro país.

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