Chabelo tuvo otra hija fuera del matrimonio ¡y se llevó el secreto a la tumba!

Rossy Aguirre, hija no reconocida de Xavier López Chabelo, lo habría confrontado en su momento.

Luego de que Xavier López Chabelo (q.e.p.d.) falleciera el pasado 25 de marzo, hace unos días nos contactó uno de los trabajadores de toda la vida del actor, quien nos compartió un secreto que ‘El Amigo de Todos los Niños’ se llevó a la tumba: la existencia de otra hija, a la cual, según nos relata, jamás quiso reconocer, ni convivir con ella.

El trabajador, quien nos pidió el anonimato, nos dio a conocer la triste historia de Rossy Aguirre, de 55, quien supuestamente es la hija no reconocida del conductor, fruto de una relación fugaz que tuvo en la década de los 60 con la actriz de doblaje Rosanelda Aguirre (q.e.p.d.).

Curiosamente, Rossy pertenece al medio del espectáculo, pues a finales de los años 80 actuó en un programa infantil de Televisa llamado Super ondas, y actualmente es una reconocida actriz de doblaje. Según nos contó el trabajador de don Xavier, Rossy jamás le guardó resentimiento a su padre y quedó devastada tras su muerte:

Rossy Aguirre formó parte de Super Ondas, programa de 1989, que era dirigida a los niños. Interpretó el personaje de “Boti-Boti” / Redes sociales

-¿Quién es Rossy Aguirre?

“Es una famosa actriz de doblaje en México que comenzó a trabajar desde niña en ese medio, siguiendo los pasos de su madre, que también era una reconocida actriz de doblaje y teatro regiomontana: Rosanelda Aguirre, quien lamentablemente murió en 2016 a los 79 años. Ahora, en 2023, Rossy perdió también a su padre, quedando totalmente huérfana, lo cual la tiene muy triste”.

-¿Quién era su padre?

“Aunque nunca la quiso reconocer y jamás le dio su apellido, su padre fue don Xavier López Chabelo”.

-¡¿De verdad?!...

“Esto siempre fue un secreto a voces entre sus trabajadores, ya que en aquel entonces (1967), muchos conocieron el breve romance que don Xavier tuvo con Rosanelda”.

En 1967, Xavier López Chabelo y la madre de Rossy Aguirre tuvieron un breve romance / Redes sociales

-Cuéntanos, ¿cómo fue esa relación?

“Ambos se conocieron en Televisa, salieron por unos meses y terminaron. En ese entonces, don Xavier ya estaba casado con Teresita Miranda (se casó en 1965)”.

-¿Qué pasó después?

“Según nos enteramos, cuando Rosanelda tenía cuatro meses de embarazo, buscó a don Xavier, pero él le dijo que el bebé no era suyo”.

-¿Y qué hizo Rosanelda?

“Con tristeza, se alejó, tuvo a su hija y abandonó su carrera como actriz en televisión para dedicarse en cuerpo y alma a la niña, y cuando Rossy ya tenía cerca de 1 año, retomó el doblaje, que no le requería tanto tiempo. A la niña la registró con sus apellidos, ya que el padre jamás quiso darle el suyo”.

La madre de Rossy Aguirre se alejó de Xavier López Chabelo, tras su rechazo al revelarse su embarazo / Redes sociales

-¡Qué fuerte!...

“Fue una situación muy triste, ya que la niña no tenía culpa de nada”.

-¿Rossy supo quién era su padre?

“Siempre; en cuanto Rossy tuvo uso de razón, Rosanelda se lo compartió, ya que la niña tenía la curiosidad de saber quién era su padre, le platicó cómo se dio su romance y que, tristemente, el señor nunca la quiso reconocer. Fue un duro golpe para la chica”.

-Dices que desde niña entró al medio artístico...

“Sí. Como acompañaba a su madre a las grabaciones, un día un productor le dijo a Rosanelda que necesitaba la voz de una niña, que si su hija podría hacerlo; Rosanelda no quería, pero Rossy le dijo que sí y ahí comenzó su carrera, con tan solo 5 años; incluso, al terminar la secundaria, comenzó a estudiar actuación en la escuela de Silvia Derbez; además, me parece que llegó a hacer obras de teatro”.

Desde niña, Rossy Aguirre ha estado involucrada en el mundo del espectáculo / Redes sociales

-¿Sabes si se dio un acercamiento entre Rossy y don Xavier?

“Curiosamente, en 1989, Rossy, ya siendo una señorita de 21 años, fue contratada en una producción de Televisa, un programa infantil que se llamaba Super ondas, donde daba vida a una de las botargas protagónicas que se llamaba ‘Boti-Boti’, y el cual se transmitía todos los domingos, justo después de que terminaba el programa de su padre, En familia. Rossy buscó un acercamiento con su padre, sin decirle nada a su madre; ella quería platicar con él y saber por qué se había desentendido de ella. Total que un día logra su cometido, lo ve en los pasillos de Televisa y le pide unos minutos, pero triste decepción la que se llevó”

-¿Por qué?

“Muy atento, don Xavier la escuchó, pero en cuanto ella terminó de decirle quién era y de contarle su historia, sin ser grosero, se limitó a decirle y dejarle en claro que él solo tenía tres hijos y una esposa a la que debía de respetar, que no tenía intención de llevar una relación con ella”.

-¿Cómo reaccionó Rossy?

“No podía creer lo que estaba escuchando, la imagen que veía desde niña todos los domingos en el televisor se le derrumbó. Esto a Rossy le partió el corazón y desde ese día evitó hablar del tema”.

A Rossy Aguirre le afectó demasiado saber que su padre siempre la rechazó / Redes sociales

-¿Le contó a su mamá del acercamiento que había tenido con don Xavier?

“Claro, Rosanelda lo supo y le dijo que no lo hubiera hecho, que ella sabía perfectamente cuál había sido la reacción de don Xavier desde el principio. Le molestó por el hecho de que su hija estaba destrozada”.

-Qué situación tan triste...

“Totalmente, y aunque de inicio, Rossy estaba molesta y triste, con el tiempo quiso entender lo que llevó a don Xavier a no querer saber nada de ella, tal vez por la falta de cariño que él vivió de niño o no sabe el por qué de su reacción, y es impresionante, pero jamás le guardó rencor; de hecho, años después, Rossy se lo encontró de nuevo, le pidió una foto y él accedió. A la fecha no sabemos si don Xavier no la reconoció o simplemente quiso cumplirle el derecho de al menos tener una foto al lado del hombre que le dio la vida”.

Tras el acercamiento que tuvieron, Rossy se lo encontró en otra ocasión y le pidió una foto, que él no le negó. Ahora Rossy la compartió con el mensaje: “Gracias. Descansa en paz” / Redes sociales

-¿Ella pensó en hacer público este tema?

“Jamás, es un tema que desde hace más de treinta años que enfrentó a su padre y este la rechazó, ella prefirió guardarlo en su corazón y seguir con su vida; incluso cuando se enteró de la existencia de otra hija (Leslie Pérez) en 2008, se sorprendió muchísimo, ya que vio todo el escándalo que se armó y como don Xavier se molestaba cuando la prensa se lo cuestionaba, por eso ella optó por seguir callando y no hacer de este tema un circo. Además, tras la muerte de su madre en 2016, muchos le dijeron que saliera a decir quién era su padre, pero tampoco quiso hacerlo, siguió su vida con el dolor de perder a la mujer que siempre la apoyó y la impulsó, la única persona que se sentía orgullosa de ella”.

Para Rossy, su mamá era su adoración y cada vez que podía, compartía en sus redes, fotos al lado de la mujer que le dio todo en la vida / Redes sociales

-Trabajaste muchos años dentro del equipo de don Xavier, ¿por qué crees que él se haya negado a convivir con sus hijas?

“El señor era un amor, ayudaba a quien podía, era muy exigente con nosotros en cuanto a trabajo, pero cuando se trataba de alguna necesidad, era el primero en brindarte ayuda, jamás lo vimos como una mala persona; sí tenía su carácter, pero no entendemos por qué nunca quiso convivir con sus hijas, tal vez por sus hijos, por su mujer, por el escándalo que esto significaría. No lo sabemos, es un tema que se llevó a la tumba”.

-Actualmente, ¿cómo se encuentra Rossy?

“Por algunos compañeros, sé que ella está muy triste tras la muerte de su padre, ya que aunque nunca estuvo presente, sabía que existía y estaba orgullosa de él, de todo lo que había logrado y del cariño que tanta gente le tenía. Según sé, el día de su muerte, Rossy subió la foto que se tomó con él y fue la despedida que ella quiso darle al hombre que le dio la vida”, concluyó.

Xavier López Chabelo se casó dos veces, pero solo tuvo hijos con su segunda esposa / Redes sociales

