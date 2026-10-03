Seguridad de Marisela agrede a reportero que quería entrevistar a la cantante: “Me siento humillado”: VIDEO

A unos meses de que circularan los rumores de una posible denuncia por supuestas amenazas, Marisela ‘la Dama de Hierro’ enfrenta un nuevo escándalo. Y es que su seguridad agredió a un reportero que intentaba entrevistar a la cantante. Esto es lo que se sabe.

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Así fue la agresión a reportero por el equipo de seguridad de Marisela / Issi Garza

Así fue como la seguridad de Marisela ‘la Dama de Hierro’ agredió a un reportero

Todo ocurrió el pasado 2 de octubre en el aeropuerto de McAllen, Texas. El reportero Issi Garza se acercó a Marisela para intentar entrevistarla. La cantante intentó evitar al comunicador y simplemente expresó que no quería hablar.

Garza siguió intentando obtener alguna declaración. En algún punto, la seguridad de la llamada ‘Dama de Hierro’ lo empujó y empezó a decirle que se alejara del lugar. En el video de los hechos, se puede ver cómo el escolta lo agrede e insulta.

Incluso se puede observar cómo el hombre intenta quitarle su equipo de grabación, al mismo tiempo que continúa empujándolo. Posteriormente, Garza se vuelve a acercar a la cantante para preguntarle por qué no hizo nada ante la escena.

El clip finaliza con uno de los de seguridad diciéndole algo a la celebridad para después entrar a la puerta de embarque. Hasta el momento, Marisela no se ha pronunciado ante esta polémica. Tan solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su gira ‘Eterna’.

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¿Reportero Issi Garza demandará al equipo de seguridad de Marisela por agredirlo?

El reportero Issi Garza no ha dicho nada acerca de una posible demanda contra el equipo de Marisela. No obstante, dejó clara su decepción por lo ocurrido. Manifestó que simplemente estaba haciendo su trabajo.

“Nada justifica una agresión física hacia otra persona. No importa su género, trabajo o circunstancia. Me siento humillado, ofendido, avergonzado y dañado físicamente”. Issi Garza

También relató que hace un mes sufrió la muerte de su madre y que ser reportero es su único sostén. De igual forma, manifestó no entender por qué algunas personas lo han criticado solo por denunciar lo ocurrido.

“Hace un poco más de un mes perdí a mi madre y lo único que me ha mantenido de pie y no me ha dejado caer ha sido mi trabajo. ¿Cómo es posible que me estén atacando con comentarios ofensivos sobre un hecho donde las imágenes hablan por sí mismas? Yo solo acudí a un lugar público a hacer mi trabajo como lo he hecho por ya casi 20 años”, puntualizó.

Issi Garza, el reportero agredido por el equipo de Marisela / Issi Garza

¿Demandarán a Marisela por presuntas amenazas?

A finales de abril, el periodista Javier Ceriani compartió el testimonio de una mujer llamada Ángela, quien dice haber sido asistente del esposo de Marisela. Contó que todo comenzó cuando dos hombres presuntamente fueron a una propiedad del israelí a dejarle un regalo.

Supuestamente, uno de ellos le habría dicho: “Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”. También sostuvo haber escuchado que uno de los involucrados hablaba por teléfono con Marisela, quien le habría dado instrucciones en tiempo real.

No dio más detalles de lo ocurrido, pero resaltó que simplemente deseaba exponer el supuesto hecho, en caso de que algo malo le llegara a pasar. Tampoco habló sobre una posible demanda en su contra.

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