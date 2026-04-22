¿Marisela, ‘la Dama de hierro’, podría ir a prisión? Acusan a la cantante por presuntas amenazas

La industria del espectáculo quedó completamente sacudida tras una delicada revelación que involucra a Marisela, la icónica cantante conocida como La dama de hierro. Una presunta denuncia hecha pública por el periodista Javier Ceriani encendió las alarmas luego de que una mujer, supuestamente cercana al circulo íntimo de la intérprete, asegurara temer por su vida tras recibir una supuesta amenaza directa atribuida a la artista.

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Marisela neumonía / Redes sociales

¿Por qué denunciaron a Marisela por presuntas amenazas de muerte en Estados Unidos?

La acusación surgió cuando Ángela, asistente personal de Shuki, esposo de Marisela, decidió hablar públicamente por miedo a que algo pueda sucederle. Según su testimonio, el conflicto estalló de manera inesperada cuando dos hombres acudieron a una propiedad del empresario israelí con el pretexto de entregar un supuesto “regalo”.

De acuerdo con el relato, uno de los sujetos, descrito como un hombre alto, de complexión robusta, rasgos europeos y ojos claros, la habría insultado, grabado y fotografiado sin su consentimiento. Sin embargo, lo que encendió las alertas fue la amenaza verbal que asegura haber recibido:

“Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”. Ángela, la mujer que denuncia.

Ángela sostiene que Marisela se encontraba al teléfono en ese momento, escuchando la conversación y presuntamente dando instrucciones en tiempo real. Esta versión fue la que detonó el escándalo.

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¿Quién es Shuki, esposo de Marisela, y cómo se originó el conflicto que hoy es polémica?

El nombre de Shuki, empresario y esposo de la cantante, también quedó bajo el reflector. De acuerdo con información difundida por Ceriani, la relación entre Marisela y su pareja ha sido descrita por personas cercanas como intensa, inestable y marcada por constantes discusiones y reconciliaciones a lo largo de los años.

Según Ceriani, fuentes del entorno aseguran que el fuerte carácter de la intérprete, en algunas ocasiones agravado por el consumo de alcohol, ha provocado episodios de tensión que terminan afectando a quienes trabajan cerca de la pareja. Este contexto habría sido clave para que el conflicto escalara hasta el punto actual.

Lo más delicado del caso es que, según Ángela, Shuki habría intentado convencerla de no presentar una denuncia formal, presuntamente para evitar consecuencias legales y conflictos matrimoniales. Aun así, el miedo de la asistente es tan real que decidió dejar evidencia pública de su testimonio.

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Hasta el momento, Marisela no ha emitido un posicionamiento oficial, lo que ha generado aún más especulación sobre si se trata de un conflicto interno, una denuncia que podría formalizarse o una situación que escalará a instancias legales en California.

Así lo dijo Javier Ceriani:

¿Quién es Marisela, “La dama de hierro”?

Hablar de Marisela Esqueda, conocida mundialmente como Marisela, es referirse a una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español. Nacida en Los Ángeles, California, en 1966, la cantante saltó a la fama en los años 80 tras ser descubierta a una edad muy temprana.

Debutó profesionalmente siendo adolescente y su carrera despegó tras su presentación en Siempre en domingo, impulsada por Marco Antonio Solís, El Buki, con el álbum Sin él (1984). Su imagen juvenil, sensual, su melena rubia y su voz aterciopelada la convirtieron en un fenómeno inmediato.

El apodo de La dama de hierro surgió a raíz del tema homónimo de 1988, que terminó siendo un reflejo de su personalidad fuerte, resiliente y directa. A lo largo de su trayectoria, Marisela ha vendido más de 41 millones de discos, un logro que la coloca como una de las cantantes más exitosas en español.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Sin él”, “Mi problema”, “Enamorada y herida”, “Completamente tuya”, “Sola con mi soledad” y “Tu dama de hierro”, considerada por muchos fans como un himno romántico generacional. Además, es la única cantante en español que logró colocar todos los temas de un álbum en el Top 10 de Billboard, hazaña conseguida con su disco debut.