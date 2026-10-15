¿Julio Iglesias será investigado por agresión sexual? Fiscalía da luz verde tras denuncia de dos exempleadas

Cuando parecía que las acusaciones contra Julio Iglesias habían quedado archivadas, las denunciantes lograron reactivar el proceso. La Fiscalía de España cambió de criterio y ahora respalda que se estudie el caso por presunta agresión sexual.

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Julio Iglesias / Redes sociales

¿De qué acusan a Julio Iglesias y por qué la primera denuncia no procedió?

El nombre de Julio Iglesias volvió a los titulares después de que dos extrabajadoras reiteraran las acusaciones que presentaron originalmente contra el artista español.

Las mujeres afirman que sufrieron presuntas agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban en propiedades del cantante ubicadas en Bahamas y República Dominicana durante 2021.

Sin embargo, la primera denuncia presentada a inicios de año fue archivada porque las autoridades consideraron que la Audiencia Nacional no tenía competencia para investigar hechos ocurridos fuera de España, ya que tanto las denunciantes como el cantante residían en el extranjero.

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Comunicado Julio Iglesias / Captura de pantalla

¿Por qué la Fiscalía española cambió de postura y ahora avala investigar a Julio Iglesias?

Tras el archivo inicial, las denunciantes volvieron a acudir a la justicia española y presentaron una nueva denuncia durante septiembre.

Ahora, la Fiscalía emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional estudie el caso y determine si corresponde abrir una investigación formal sobre lo ocurrido.

Aunque las autoridades no explicaron públicamente el motivo del cambio de criterio, el nuevo pronunciamiento representa un avance importante para las mujeres que buscan que los hechos sean examinados por la justicia española.

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Julio Iglesias premios / Facebook

¿Qué denuncian las exempleadas de Julio Iglesias sobre los presuntos abusos?

Las acusaciones fueron respaldadas por la organización Women’s Link Worldwide, que representa legalmente a las denunciantes en este proceso.

Según el testimonio recopilado por Women’s Link y Amnistía Internacional, Julio Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Además, las mujeres publicaron una carta abierta en la que pidieron a las autoridades españolas que les “reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”.

¿Qué respondió Julio Iglesias a las acusaciones de agresión sexual?

Frente a las acusaciones, Julio Iglesias ha mantenido una postura firme y ha negado cualquier conducta inapropiada. El intérprete, considerado uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos y con más de 300 millones de discos vendidos en el mundo, calificó las denuncias como “absolutamente falsas”.

Asimismo, rechazó de manera contundente los señalamientos y aseguró no haber “abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Por ahora, el futuro del caso dependerá de la decisión de un juez, quien deberá determinar si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar las denuncias presentadas contra Julio Iglesias.