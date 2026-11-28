Lo que comenzó como un reclamo público contra su padre acaba de dar un giro importante. Antonia Andrade reveló un avance en la denuncia que presentó contra Sergio Andrade, un movimiento que podría marcar una nueva etapa en el caso que mantiene bajo reserva. ¿Qué fue lo que pasó y por qué volvió a encender las alertas?

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¿Qué avance tuvo la denuncia de Antonia Andrade contra Sergio Andrade?

La hija de Sergio Andrade anunció que su denuncia penal ya fue formalmente radicada en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), una instancia especializada de la Fiscalía General de la República.

La noticia fue compartida por Antonia Andrade a través de sus redes sociales, donde explicó que fue notificada sobre el nuevo estatus de su procedimiento legal en México.

“Recientemente he sido informada de que el caso ha sido formalmente radicado en la FEVIMTRA por instrucciones superiores”, informó la joven, quien reside actualmente en España pero mantiene acciones legales ante autoridades mexicanas.

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¿Qué significa que el caso de Sergio Andrade haya llegado a la FEVIMTRA?

La llegada del expediente a la FEVIMTRA representa un paso importante dentro del proceso, ya que esta fiscalía se especializa en investigar delitos relacionados con violencia contra las mujeres, trata de personas y casos que involucran a grupos en situación de vulnerabilidad.

Esto implica que el asunto será analizado por personal especializado, que podrá revisar los hechos denunciados, recopilar pruebas y determinar las líneas de investigación correspondientes.

Sin embargo, este avance no significa que exista una sentencia contra Sergio Andrade ni que se haya emitido una orden de aprehensión derivada de esta denuncia. Por ahora, la investigación continúa en etapa de análisis y recopilación de elementos.

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¿Qué le ha dicho Antonia Andrade a Sergio Andrade?

Desde que decidió hacer público su caso, Antonia Andrade ha lanzado fuertes mensajes dirigidos directamente a su padre, a quien ha exigido que responda ante la justicia.

Uno de los textos que más impacto generó fue: “A ti, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Parece que no te quedó claro lo que te dije. NO TE LO PERMITIRÉ. Espero que leas esto y te llegue, ya que ni dicho directamente te entra”.

La joven también escribió: “Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte. Sigues escribiéndome como si nada mientras te pasas todo por el forro: Nunca fuimos tu familia, aunque hayas forzado, amenazando y querido engañar y dividirnos a nosotras”.

Pese al interés generado por el caso, Antonia ha dejado claro que no piensa litigar en medios de comunicación y que evitará compartir detalles que formen parte de la investigación.

¿De qué acusa Antonia Andrade a Sergio Andrade?

Uno de los aspectos que más preguntas ha generado es el contenido exacto de la denuncia presentada por Antonia Andrade. Hasta ahora, la joven no ha revelado públicamente cuáles son los delitos específicos que incluyó en la querella presentada ante la Fiscalía General de la República. Lo único que ha señalado es que los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio mexicano.

También ha mencionado presuntos daños que, según su versión, habrían afectado a ella y a integrantes de su entorno familiar. No obstante, la documentación completa permanece bajo reserva y forma parte de la investigación oficial.

Por esa razón, las autoridades no han informado públicamente cuáles son las imputaciones que eventualmente podrían analizarse dentro del procedimiento.

¿Cuál es el historial judicial de Sergio Andrade?

El nombre de Sergio Andrade está ligado a uno de los casos más polémicos de la industria del entretenimiento mexicano. En enero de 2000 fue detenido en Brasil junto con Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, en medio de una investigación que acaparó la atención internacional.

Años después enfrentó un proceso penal en México y en 2005 recibió una sentencia de siete años y diez meses de prisión por delitos relacionados con corrupción de menores, violación agravada y rapto, de acuerdo con antecedentes judiciales difundidos públicamente.

Ahora, el nuevo avance anunciado por Antonia Andrade vuelve a colocar al productor bajo el reflector. Sin embargo, el futuro de este procedimiento dependerá de las determinaciones que adopten las autoridades federales conforme avance la investigación.

Por el momento, la hija de Sergio Andrade insiste en una postura que ha repetido durante meses: dejar que el caso se resuelva en los tribunales y no en las redes sociales. Mientras tanto, la radicación de la denuncia en la FEVIMTRA marca una nueva etapa en un proceso que continúa generando interés tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo.