Ramón Ayala preocupa por su salud: ¿Qué enfermedades padece y por qué cantó en silla de ruedas en su despedida?

¡Una despedida que terminó en preocupación! Ramón Ayala apareció en silla de ruedas durante su concierto en la Plaza de Toros La México, donde miles de seguidores esperaban disfrutar de sus grandes éxitos. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando el espectáculo fue interrumpido. ¿Qué le pasó?

Mira: Hijo de Ramón Ayala es señalado de acoso sexual a sus extrabajadores, ¿exhiben pruebas? “No son bromas”

Ramón Ayala recordó los años compartidos con Tony Coronado en Los Bravos del Norte. / X

¿Qué enfermedades padece Ramón Ayala y cuál es su estado de salud a los 80 años?

Ramón Ayala, el legendario cantante de música norteña, enfrenta diversos problemas de salud a sus 80 años, entre ellos:



Diabetes

Antecedentes de presión arterial

Complicaciones respiratorias

Dificultades para caminar

El intérprete de “Tragos amargos” también fue operado por una obstrucción provocada por un tumor en el colon, uno de los antecedentes médicos que han marcado su estado físico. Aunque ha hablado de sus padecimientos, no ha revelado todos los tratamientos que recibe actualmente.

La salud de Ramón Ayala volvió a generar preocupación el sábado 10 de octubre de 2026, cuando apareció en silla de ruedas durante su concierto de despedida en la Plaza de Toros La México. Pese a sus dificultades de movilidad, el músico logró tocar el acordeón ante miles de asistentes.

Lee: Ramón Ayala de luto: sufre la dolorosa pérdida de un querido compañero y lo despide con desgarrador mensaje

¿Por qué Ramón Ayala fue hospitalizado por neumonía antes de su concierto en CDMX?

Ramón Ayala reveló el 18 de septiembre de 2026 que había permanecido hospitalizado durante varios días por neumonía, una infección respiratoria que requirió atención médica y lo obligó a concentrarse en su recuperación antes de regresar a los escenarios.

La hospitalización de Ramón Ayala ocurrió apenas unas semanas antes de su presentación en la Ciudad de México, lo que despertó inquietud entre sus admiradores. Aunque retomó sus actividades musicales, sus dificultades para desplazarse continuaron siendo evidentes.

Durante sus declaraciones sobre su estado de salud, Ramón Ayala también habló de las complicaciones físicas que enfrenta. Pese a los problemas médicos, el cantante expresó su esperanza de recuperarse con una breve frase: “Estamos pidiéndole a Dios”.

Mira: Hermano de Ramón Ayala fallece por Covid-19

¿Por qué Ramón Ayala canta en silla de ruedas y qué pasó con sus piernas?

Ramón Ayala ha explicado que su dificultad para caminar está relacionada con la debilidad que presenta en las piernas, además de las numerosas caídas que ha sufrido durante su vida y su extensa trayectoria dentro de la música regional mexicana.

La aparición de Ramón Ayala en silla de ruedas durante su despedida en La México llamó la atención de los asistentes, aunque esto no le impidió interpretar algunos de sus éxitos. No se ha confirmado que el uso de este apoyo esté relacionado con un nuevo diagnóstico médico.

Sin embargo el cantante de “Rinconcito en el cielo” ha mencionado que ha sufrido más de 20 caídas, incluida una durante una presentación. Estos incidentes han afectado su movilidad, por lo que en algunos eventos utiliza una silla de ruedas para desplazarse o permanecer sobre el escenario.

¿Qué pasó en el concierto de despedida de Ramón Ayala en La México y por qué fue interrumpido?

El concierto de despedida de Ramón Ayala en la Plaza de Toros La México, celebrado el 10 de octubre de 2026, terminó de manera inesperada, después de que el sonido dejara de funcionar y las luces del recinto se apagaran mientras el músico permanecía en el escenario.

Ramón Ayala había preparado una noche especial con invitados como Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo. También estaba contemplada la participación de su nieto Christopher y la grabación del espectáculo para conservar un recuerdo de esta importante fecha.

Sin embargo, Ramón Ayala no pudo concluir el repertorio previsto ni despedirse de su público como esperaba. Tras la interrupción, los asistentes recibieron indicaciones para abandonar el recinto, lo que provocó desconcierto entre quienes acudieron a acompañar al famoso acordeonista.

A pesar del inesperado final, Ramón Ayala logró reencontrarse con sus seguidores y tocar el acordeón. Sin embargo, hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre la abrupta interrupción de su concierto de despedida ni ha explicado lo ocurrido.