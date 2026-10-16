¿Yuridia sufre atentado en pleno concierto? Le cae proyectil “a la ma***, me pueden matar” l VIDEO

Hace unos días, Yuridia se volvió viral luego de que se dieran a conocer los problemas a los que se enfrentó en su concierto debido a un apagón, y ahora nuevamente vuelve a ser noticia por culpa de un fan, ¿qué le pasó a Yuridia y cómo reaccionó? Aquí te contamos todos los detalles.

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Yuridia / Foto: Redes sociales

Yuridia ¿en peligro en su último concierto?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Yuridia compartió los momentos de tensión que vivió en su último concierto en México.

Y es que cuando la intérprete estaba cantando su éxito “Llévate” de repente del lado del público se ve como un fanático se levanta y avienta un teléfono celular que casi le pega en la cabeza a Yuridia. Como era de esperarse, la exacadémica se sorprendió y de un momento a otro detuvo la canción para decir:

“A la madre. Me pueden matar” Yuridia

Una persona de su staff levantó el teléfono y se lo entregó a Yuridia. Se desconoce que ocurrió con el dispositivo después del accidente.

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¿Qué les dijo Yuridia a sus fanáticos tras el incidente en su concierto?

Aunque en el concierto Yuridia ya no hizo más comentarios al respecto, sí tomó sus redes sociales para pedirle a sus fanáticos que evitaran ese tipo de comportamientos: “No hagan esto por favor. Es peligroso”, dijo la cantante.

Como era de esperarse, en redes sociales los internautas reaccionaron a la polémica, argumentando que fue una acción bastante inesperada:



“Yo no sé lo devuelvo por atrevido”

“¿Cómo por qué avientan los celulares?”

“Es increíble que tengan esa osadía es una verdadera pende***”

Yuridia lanza preocupante mensaje a sus seguidores / FB: Yuridia Flores

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¿Por qué Yuridia se quedó sin luz en pleno concierto?

Como ya te lo adelantábamos, en días pasados Yuridia también tuvo que enfrentarse a un inesperado problema mientras se encontraba en su show en el Foro Chiapas de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo a los reportes, las fallas en la electricidad del recinto se debieron a las fuertes lluvias que azotaron la entidad horas antes, sin embargo, lo que le molestó a Yuridia fue que la organización no tuviera un plan de emergencia ante casos como ese: “¡Qué hermoso! No tenemos planta de luz, oigan. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la casa de alguien y hacemos una bohemiada?”. Fiel a su estilo la exacadémica continúo con su show deleitando a sus fanáticos.

A pesar de los dos contratiempos en los conciertos de Yuridia que se han hecho virales, la cantante continuará con su gira “Las cartas sobre la mesa tour” en Baja California, Mexicali, Yucatán y otros estados de la República Mexicana.