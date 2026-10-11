Yuridia explota vs. empresario tras dejarla sin luces ni pantallas en pleno concierto ¡Se lo quiere pute...!

Hace unas semanas, Yuridia encendió las alarmas al revelar que un fan la esperaba afuera de su domicilio, donde vive con sus bebés. Ahora, la cantante volvió a vivir momentos de tensión, pero esta vez durante uno de sus conciertos más esperados.

Lo que debía ser una noche de fiesta en Tuxtla Gutiérrez terminó marcado por el caos. Una falla eléctrica dejó el escenario a oscuras y desató la furia de la intérprete, quien no se guardó nada contra los responsables de la organización. Eso sí, si algo dejó claro es que no estaba dispuesta a permitir que el público se quedara sin show.

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¿Qué pasó en el concierto de Yuridia en Chiapas y por qué se quedó a oscuras?

La noche del 9 de octubre de 2026, el concierto de Yuridia en el Foro Chiapas de Tuxtla Gutiérrez sufrió una inesperada falla eléctrica que alteró por completo el desarrollo del espectáculo.

De acuerdo con diversos reportes de asistentes, el problema comenzó apenas durante las primeras canciones del show. El escenario perdió iluminación, las pantallas gigantes dejaron de funcionar y gran parte de la producción visual quedó inutilizada.

La situación habría estado relacionada con afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas un día antes en la entidad. Sin embargo, lo que más molestó a la cantante fue que aparentemente no existía una planta de emergencia capaz de sostener un evento de esa magnitud.

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¿Yuridia casi llega a los golpes? La inesperada reacción tras el apagón en su concierto.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la intérprete de Ya te olvidé se dirigió al público para expresar su inconformidad por lo ocurrido. Fiel a su característico sentido del humor, Yuridia lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y provocó carcajadas entre los asistentes.

“Muchísimas gracias por cantar esa canción, porque nos acaban de dar tiempo para ir a putear al empresario. ¡Qué hermoso! No tenemos planta de luz, oigan. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la casa de alguien y hacemos una bohemiada?”. Yuridia

A pesar del apagón, Yuridia decidió seguir adelante con la presentación utilizando únicamente el sistema de audio disponible, luces de emergencia y el apoyo del público, que iluminó el recinto con miles de teléfonos celulares.

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¿Cuántas fechas le quedan a Yuridia de su gira Las Cartas Sobre La Mesa Tour?

Pese al complicado episodio vivido en Chiapas, Yuridia continúa con “Las cartas sobre la mesa tour”, una de las giras más exitosas de su carrera.

Tras sus recientes presentaciones en Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, la artista todavía tiene 11 conciertos programados en México durante lo que resta de 2026, antes de arrancar una extensa etapa internacional en Estados Unidos durante 2027.

Entre las próximas fechas destacan:



15 de octubre: Los Mochis, Sinaloa.

17 de octubre: La Paz, Baja California Sur.

23 de octubre: Tijuana, Baja California.

24 de octubre: Mexicali, Baja California.

5 de noviembre: Boca del Río, Veracruz.

7 de noviembre: Tampico, Tamaulipas.

19 de noviembre: Ciudad Juárez, Chihuahua.

21 de noviembre: Torreón, Coahuila.

26 de noviembre: Cancún, Quintana Roo.

28 de noviembre: Mérida, Yucatán.

5 de diciembre: Zapopan, Jalisco.

Posteriormente, la intérprete llevará su gira a Estados Unidos, donde tiene programada una serie de conciertos en ciudades como Seattle, San José, Las Vegas, Phoenix, Houston y Dallas.