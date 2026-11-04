Actriz Anna Silvetti revela el agresivo episodio que vivió con Mario Cimarro, ¡lo señala de agredirla! Esto se sabe

Aunque en los 2000 era considerado como uno de los galanes de telenovelas, su carrera se fue a pique entre otras cosas, por el veto que Mario Cimarro sufrió en Telemundo por defender a uno de sus compañeros.

Hoy su nombre vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que la actriz española, Anna Silvetti, revelara un horrible suceso que vivió al lado del actor. ¿De qué se trata? Aquí te lo revelamos.

Mario Cimarro actor cubano / People’s

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¿Qué dijo Anna Silvetti sobre la agresión que vivió por parte de Mario Cimarro?

Fue a través del periodista de espectáculos Alex Álvarez, que la historia narrada por Anna Silvetti se dio a conocer. Y es que según el testimonio de la legendaria actriz, mientras formaban parte de la telenovela “El cuerpo del deseo” de 2005, sin más, Mario Cimarro le aventó un plato de porcelana a la cara.

Silvetti asegura que de inmediato se agachó y fue por eso que el proyectil no le hizo ningún daño. Anna menciona que después de dicho incidente, ella se negó a seguir grabando con Cimarro, pues tenía miedo de que la situación pudiera repetirse.

“A mi me tiró en plena escena un plato de porcelana mexicana enorme a la cara, que si no me agacho me la raja. Dije que no volvía a grabar con él. La novela se acabó con un doble de él yo no volví a verlo nunca más porque me fui, yo no me iba a exponer a que este señor me volara un ojo o me cicatrizara la cara” Anna Silvetti

Anna Silvetti con Mario Cimarro / Redes Sociales

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¿Cómo describió Anna Silvetti a Mario Cimarro?

En medio de la charla con Anna Silvetti, el periodista Alex Álvarez le preguntó a la actriz acerca de como recordaba la personalidad de Mario Cimarro, y ella respondió de una forma bastante dura para referirse al histrión de origen cubano: “Es una persona rara, rara y violenta”, aseguró.

Finalmente, Silvetti mencionó que después del episodio que vivió al lado de Cimarro espera no tener que volvérselo a encontrar nunca, y mucho menos trabajar con él: “no quiero volver a trabajar con él nunca más en mi vida”, finalizó.

😱 Alex Álvarez reveló el violento episodio que Anna Silvetti denunció sobre Mario Cimarro. https://t.co/6IaOQQQ93a — Vía País (@ViaBsAscomar) November 4, 2026

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¿Por qué acusan a Mario Cimarro de ser conflictivo?

Desafortunadamente el caso de Anna Silvetti no es un caso aislado, pues en el pasado, el actor cubano ha sido señalados por un sinnúmero de excompañeros de novelas, de ser una persona conflictiva y violenta.

Personalidades como Ninel Conde, Patricia Manterola, Rosalinda Rodriguez y Roberto Mateos han compartido lo complicado que es trabajar con Cimarro, siendo este último el que aseguró que era una persona difícil: “Mario es una persona difícil, vive en su mundo y cree que todo el mundo se tiene que acoplar a eso. Yo fui de los pocos que no tuve problemas con él y no tuve problemas con él porque no le dirigía la palabra tampoco”.

Por su parte, el actor de origen colombiano Harry Geithner, también tuvo problemas con Mario Cimarro, e incluso llegó a describirlo como un “mal actor y mal compañero”.