Hermano de Mónica Dossetti reaparece y advierte que la actriz “vive en un lugar peor”

En julio de 2022 se dio a conocer un video en el que se mostraba cómo la actriz de El premio mayor, Mónica Dossetti era maltratada física y verbalmente por su hermano, José.

Ella padece esclerosis múltiple, enfermedad que la ha tenido postrada en una silla de ruedas todos estos años que desapareció de la escena pública. En este tiempo, Mónica había estado bajo el cuidado de su hermano, hasta que se difundió el video del maltrato del que era víctima.

El video que se viralizó indignó al público después de la denuncia que hizo uno de los vecinos de Mónica, y el hermano de la actriz obtuvo una orden de restricción.

A más de un año de esto, Ventaneando encontró al director, José Dossetti en su casa de Tepoztlán y dijo cómo se encuentra su hermana.

José indicó en la plática que Mónica radica actualmente en Puebla: “Tuvo que irse a Puebla, de la misma situación de donde la saqué. Ahora la cuidan unas tías. Mi mamá ya no puede, porque tiene 80 años y usa tanque de oxígeno”, dijo, después de que Mónica tuviera que ser alejada de él para salvaguardar su integridad.

No obstante, José dice que su hermana continúa en condiciones no favorables por su enfermedad y que “vive en un lugar peor”.

“Ya no voy a hablar y de voy a decir por qué. Fue un gran notición por muchos meses que j0d1ó a la familia seriamente. Mi hermana sigue en circunstancias j0d1d45. Vive en un lugar peor. Yo la traje aquí (a mi casa) porque aquí estaba mejor, porque era un espacio más recreativo. Tenía una enfermera”, contó.

De todos modos, compartió que él la visita cada 15 días por dos horas, según lo que establece la ley.

El hermano de la actriz dice que ella sigue sin vivir en condiciones óptimas / TVNotas

Con el paso del tiempo, José se mostró arrepentido por su actitud hacia Mónica: “Quisiera regresarme a un año. Quisiera no haber cometido lo que cometí para tener una llamada de trabajo. Aquí ya no vive desde hace un año. ¿Tú crees que iba a legalmente tenerla?”.

José Dossetti dijo que económicamente sigue complicado porque no ha tenido trabajo y mencionó que por este motivo no puede apoyar económicamente a Mónica como lo hacía antes. Aclaró quién se está haciendo cargo de ella ahora y explicó que no ha podido encontrar un empleo como director ni siquiera para pagar sus propios gastos: “Estoy j0d1do, no tengo trabajo. ¿Quién crees que me quiere contratar? Me invitaron a hacer un piloto de espectáculos y luego me dicen que la conductora es una escritora que además tiene bandera de feminista. ¿Tú crees que le vengo bien a ella como director? Al rato van a decir que toda su postura es mentirosa porque está con un p1nch3 golpeador de mujeres. Antes tenía trabajo y le aportaba, pagaba hasta enfermeras. Ahorita no puedo. A veces mi hermana la mayor me ayuda a mí, imagínate”.

Igualmente, José compartió que no quieren que los productores ni los medios de comunicación contacten a su hermana porque no desean que regrese la televisión por temor a que quede expuesta y precisó también que ahora la custodia de Mónica, la tiene su hermana mayor: “No la pueden contactar (productores ni medios de comunicación) Si pudieran contactarla... no queremos que esté en la televisión. Quedó bajo la custodia de mi hermana, la mayor”, explicó.

Así luce Mónica Dossetti actualmente, padece esclerosis múltiple. / Francisco Mancera

Recordemos que en el momento en el que todo se destapó y la gente criticaba a José duramente, Mónica pedía: “No quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito”, diciendo también que no lo demandaría por lo que sucedió.

Sin embargo, el problema escaló. La orden de restricción continuó, y José requirió tomar terapias de conducta.

Después de esto, José dice que su familia no la ha pasado bien porque sus hijos han sufrido acoso escolar a consecuencia de este tema y su hija tuvo que irse a vivir a Tijuana con su mamá. Por otra parte, su hijo tuvo que defenderse de sus compañeros a golpes porque lo estaban molestando constantemente con esto y lo suspendieron cuatro días de la escuela.