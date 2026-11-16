A finales de septiembre, los presentadores de ‘El gordo y la flaca’ se enfrascaron en una acalorada discusión a causa de sus diferencias de opinión sobre los certámenes de belleza.

El momento de tensión se volvió viral en redes sociales y provocó que los seguidores del programa comenzaran a preguntarse si el fin de las emisiones estaría cerca, pues consideraron que el conflicto había sido bastante fuerte.

Unas semanas después, el conductor Raúl de Molina habló públicamente sobre lo sucedido y aclaró si aquel desencuentro había provocado algún distanciamiento en su relación con Lili Estefan.

¿Podría esta situación influir en el futuro del programa? Te contamos.

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El gordo y la flaca / Redes sociales

¿Por qué discutieron Raúl de Molina y Lili Estefan en ‘El gordo y la flaca’?

La discusión ocurrió mientras ambos conductores hablaban sobre los certámenes de belleza y el impacto que tienen en la carrera de algunas mujeres dentro del mundo del espectáculo.

El desacuerdo comenzó cuando Lili defendió estos concursos y destacó que han servido como plataforma para que varias exreinas de belleza consiguieran oportunidades en la televisión. Sin embargo, Raúl expresó una postura distinta y señaló que muchas mujeres consideran que este tipo de certámenes representan una falta de respeto hacia ellas.

La discusión subió de tono cuando el conductor cuestionó que su compañera defendiera los concursos, mientras él recibía críticas por expresar su opinión. Incluso, reclamó a la producción que le pidieran no opinar al respecto mientras Lili podía continuar hablando.

“A Lili no le están gritando, pero a Raúl de Molina me están gritando que yo no hable (...) De verdad que me parece una falta de respeto cómo me tratan aquí en el programa, porque a mí me están gritando aquí que me calle y a Lili no le dicen que se calle.” Raúl de Molina

Por su parte, la conductora lanzó un comentario que encendió las alarmas respecto al futuro del programa, pues dijo que últimamente es más complicado llevar el programa junto a Raúl de Molina, en un tono de cansancio y hasta hartazgo.

“Qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl”, dijo.

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¿Qué dijo Raúl de Molina sobre sus diferencias con Lili Estefan?

Durante la alfombra roja de los Latin Grammy, Raúl de Molina tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre lo ocurrido con Lili Estefan y si el conflicto podría provocar el fin de las emisiones del programa.

El conductor se lo tomó con humor y afirmó, entre risas, que ellos pelean todos los días. Incluso, comparó su relación con la que mantiene con su esposa, con quien lleva 32 años de matrimonio.

Asimismo, señaló que ese tipo de diferencias son buenas para ellos, por lo que pidió no alarmarse y que tengan discusiones no significa que haya una mala relación entre ellos.

Tenemos diferencias todos los días, igual que tengo con mi esposa, todos los días nos peleamos. No estamos de acuerdo en todo. No (hay alarma), es bueno cuando nos peleamos de vez en cuando.” Raúl de Molina

Raúl de Molina / Redes sociales

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RAÚL DE MOLINA ACLARA BRONCA CON LILI ESTEFAN EN VIVO EN EL GORDO Y LA FLACA🚨🥊 ¿hay problemas? #ebninforma #ernestobuitronnews #rauldemolina #bronca #liliestefan #elgordoylaflaca https://t.co/uurpF2fsZk — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) November 15, 2026

¿Se terminará el programa ‘El gordo y la falca’ por la pelea entre Raúl de Molina y Lili Estefan?

En la misma entrevista, el conductor también respondió si las diferencias con Lili Estefan podrían provocar el fin de ‘El gordo y la flaca’.

Raúl de Molina desmintió los rumores sobre un supuesto final y aseguró que el programa continuará al aire. Además, señaló que desde hace aproximadamente 28 años han surgido rumores sobre el supuesto final del programa.

“Me llevan diciendo eso por 28 años, qué bueno que están hablando mi***a de mí todo el tiempo” Raúl de Molina

‘El gordo y la flaca’ continuará con sus transmisiones, las cuales comenzaron en 1998 y se han mantenido durante casi tres décadas.

Por otra parte, Raúl de Molina también ha hablado recientemente sobre su estado de salud, pues reveló que está perdiendo una parte importante de su capacidad auditiva.

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