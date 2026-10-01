Conductores de El gordo y la flaca protagonizan fuerte pelea EN VIVO, ¿el fin del programa?: "¿Por qué no le gritas?”

El programa de El gordo y la flaca es uno de los más importantes de la televisión, pues tras varios años de trayectoria, se convirtió en uno de los preferidos por televidentes para informarse acerca de la farándula. Ahora, parece que podría llegar a su repentino fin, tras una fuerte discusión vivida en vivo. ¿Cómo fue el momento?

El exitoso programa de El gordo y la flaca / Redes sociales

¿Cómo inició la discusión entre los conductores de El gordo y la flaca?

Los periodistas Raúl de Molina y Lili Estefan están al frente de El gordo y la flaca, pero lo que parecía una emisión normal del programa de espectáculos, pronto se tensó de manera repentina.

El intercambio comenzó mientras los presentadores conversaban sobre los concursos de belleza y la importancia que este tipo de competencias tienen dentro de la televisión latina.

Lili Estefan expresó una postura favorable hacia estos eventos y destacó que las participantes pueden encontrar en ellos una plataforma para desarrollar sus carreras y conseguir nuevas oportunidades: “ Se lo merecen, es una plataforma ”, dijo Lili durante la conversación.

Sin embargo, Raúl de Molina manifestó una opinión distinta. El presentador aclaró que no estaba en contra de que otras personas disfruten de los concursos, pero señaló que actualmente existe una parte de la sociedad que cuestiona este tipo de eventos por considerar que pueden resultar irrespetuosos hacia las mujeres.

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El gordo y la flaca discuten en plena emisión EN VIVO / Redes sociales

Así fue la pelea entre Raúl de Molina y Lili Estefan, de El gordo y la flaca, EN VIVO

El conductor, Raúl de Molina, reconoció que los certámenes continúan teniendo una gran relevancia dentro del mercado latino, pero insistió en que también existen opiniones divididas.

Así fue parte de la pelea entre ambos:



Lili Estefan: “ Qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl ”,

”, Raúl de Molina: “ Muchas mujeres están en contra de estos eventos, me dicen ‘esto para mí es una falta de respeto para las mujeres’ ”,

”, Lili Estefan: “ Nadie me lo ha dicho, pero si tú lo dices ”.

Posteriormente, cuando Lili quería cambiar la conversación, Raúl explotó contra la producción, asegurando que había una falta de respeto en su contra:

A Lili no le están gritando, pero a Raúl de Molina me están gritando que yo no hable. ¿Y por qué no le gritas a Lili y le dices? Esto es un estándar de dos lados: a Raúl le gritas, pero Lili si puede seguir hablando. De verdad que me parece una falta de respeto cómo me tratan aquí en el programa, porque a mí me están gritando aquí que me calle y a Lili no le dicen que se calle Raúl de Molina

Lili reculó y mencionó que también estaba siendo regañada, pero las dudas sobre la continuidad del show llegaron cuando Raúl afirmó que él fue el creador y no tendrían que estar “limitándolo":

No importa que me traten así, el show fue hecho para mí hace muchos años atrás y ahora me están diciendo: ‘No, tú no puedes opinar, tú no puedes decir esto del show’. Raúl de Molina

Por ahora, esperan la próxima edición del programa para ver si todo se mantiene de manera regular. ¿Será el fin de El gordo y la flaca?

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¿Cuándo fue la primera emisión de El gordo y la flaca?

El gordo y la flaca llegó por primera vez a la pantalla de Univision el 21 de septiembre de 1998, con Raúl de Molina y Lili Estefan como conductores principales.

Desde entonces, ambos han encabezado el popular programa de entretenimiento y se han consolidado como una de las parejas más reconocidas de la televisión hispana.

Con esta trayectoria, Lili Estefan y Raúl de Molina suman más de 28 años al frente de El gordo y la flaca, luego de que el programa celebrara su aniversario número 28 hace una semana.

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