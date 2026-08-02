Conductor de ‘El gordo y la flaca preocupa al revelar que sufre delicado problema de salud: “No tengo buenas noticias”

Raúl de Molina ha enfrentado diversos problemas de salud a lo largo de su vida, los cuales ha logrado superar para mantenerse al frente de ‘El Gordo y la Flaca’, programa que conduce desde hace más de dos décadas junto a Lili Estefan.

Ahora, el presentador volvió a conmocionar a sus televidentes al revelar que enfrenta un nuevo problema de salud, esta vez relacionado con su audición. Según contó, los médicos le informaron que ha perdido gran parte de su capacidad para escuchar.

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Raúl de Molina / Redes sociales

¿Qué dijo Raúl de Molina sobre la pérdida de su audición?

Durante una emisión del programa, Raúl sorprendió al anunciar que no tenía buenas noticias. Explicó que recientemente acudió al médico después de varios años y recibió un diagnóstico preocupante: ha perdido cerca del 80% de la audición, por lo que solo conserva un porcentaje reducido de su capacidad auditiva.

“No tengo buenas noticias porque fui al doctor, que no iba desde hace cuatro años, del oído y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo, me queda nada más el 20% de este y de este he perdido el 70 y pico, entonces en un oído me queda el 18% y en el otro me queda, no sé, como el 10%.” Raúl de Molina

El conductor tomó la noticia con humor y bromeó al decir que el problema podría deberse a que su esposa “le grita mucho” cuando están en casa, comentario al que Lili Estefan no tardó en sumarse entre risas.

Asimismo, reveló que los especialistas le plantearon como alternativa un implante coclear, un dispositivo que puede ayudar a personas con pérdida auditiva severa. Aunque actualmente utiliza auxiliares auditivos, los médicos le informaron que podría ser candidato a ese procedimiento.

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¿Qué otros problemas de salud ha enfrentado Raúl de Molina?

En meses recientes, Raúl de Molina compartió que fue sometido a una gastrectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar parcial o totalmente el estómago y que se realiza para tratar padecimientos como el cáncer gástrico, úlceras u obesidad.

Tiempo después de esa cirugía, el conductor volvió al quirófano debido a complicaciones que, según él mismo explicó, estuvieron relacionadas con un medicamento que tomó. Además, confesó que atravesó un episodio de depresión que afectó de manera importante su estado de salud.

En 2025 también se sometió a una intervención para retirar el exceso de piel en el abdomen, luego de haber perdido una cantidad considerable de peso.

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Raúl de Molina confiesa que cayó en depresión tras cirugía. / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Raúl de Molina?

Raúl de Molina, conocido por el público como ‘El Gordo’, inició su carrera en Miami como fotógrafo de celebridades y eventos internacionales. En 1998 se convirtió en conductor de ‘El Gordo y la Flaca’, programa de Univision que presenta junto a Lili Estefan y que lo ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana.

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples premios Emmy y, en 2025, fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a su compañera de conducción.

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