Productor de televisión acusado de presunto acoso e infidelidad. ¡Filtran pruebas que lo comprobarían!

La industria del entretenimiento vuelve a estar en polémica. Y es que, recientemente, trascendió que un famoso productor de televisión no solo habría acosado a una chica, sino que también le habría sido infiel a su pareja. Se había filtrado un video que comprobaría estas acusaciones, ¿de quién se trata?

¿Quién es el productor de televisión que estaría siendo señalado de presunto acoso e infidelidad?

Se trataría de Juan Espinosa, mejor conocido como ‘Carlitos’, quien actualmente funge como productor del programa ‘El gordo y la flaca’. En su más reciente transmisión de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani contó que el productor, según él, había sido captado en una discoteca de Miami llamada ‘Habibi’, aparentemente, a trabajar.

Javier Ceriani “Yo veo una bandera roja en este chico. Él sigue la rumba, sigue tomando, porque los testigos lo vieron tomar, y casado con una señora y una bebita, ¿qué hacía anoche vestido de enanito de Blancanieves, trabajando por dos pesos, en una discoteca de la noche llamada ‘Habibi’?”

Según lo reportado, presuntamente, el famoso habría asistido al lugar vestido como un “enano de Blancanieves” y no solo se habría excedido en su consumo de alcohol, sino que también, junto a otros individuos, habría hecho gestos sugerentes a una chica. Ceriani recordó que, según él, Carlitos tuvo problemas en el pasado por ingerir alcohol sin control.

“La foto cuando le hace (a la chica): ‘Te voy a co…’ De verdad, este tipo tiene un problema con la justicia por manejar ebrio. No va allí por plata… le pagan 200 dólares, en su programa le pagan 7 mill. Él, sobrio, no hace esto”, resaltó.

Hasta el momento, el productor no se ha pronunciado ante este escándalo. En tanto que esta situación ha provocado mucha controversia en redes sociales.

El comunicador también presentó un par de videos que mostrarían a ‘Carlitos’ tomando y bailando de forma sugerente con una chica.

¿Quién es Juan Espinoza ‘Carlitos’, productor de ‘El gordo y la flaca’?

Juan Espinoza, más conocido como ‘Carlitos el productor’, es el productor actual de ‘El gordo y la flaca’. Nació el 29 de mayo de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años. Antes de entrar a la industria del entretenimiento, trabajó como vendedor de una tienda. Padece acondroplasia, una condición que lo hace tener estatura pequeña

Luego de que un productor lo descubrió, le dio la oportunidad de involucrarse en algunos programas como ‘Sábado gigante’ y ‘Escuela de policías’. Es productor de ‘El gordo y la flaca’ desde hace algunos años, siendo uno de los personajes más populares.

“La televisión me ayudó a poder expresarme y ser aceptado porque mi cosa siempre ha sido que me acepten. No que la gente se ría de mí, sino que se rían conmigo”, indicó.

Está casado con Silvia Díaz, con quien tiene dos hijos. En múltiples ocasiones, se ha dicho muy feliz con su trabajo y vida personal.

¿Qué problemas legales ha tenido Juan Espinoza, productor de El gordo y la flaca?

En mayo de este año, Juan Espinoza ‘Carlitos’ fue detenido en Florida por manejar a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Debido a que sus hijos viajaban con él, también se le acusó de negligencia infantil.

Según reportes, se negó al alcoholímetro. Quedó libre tras pagar una fianza. Se desconoce cuál es su estatus legal actualmente. En aquel entonces, no dio comentarios sobre lo ocurrido ni se disculpó.

