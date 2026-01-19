Conductora de ‘El gordo y la flaca’ sufre accidente doméstico y queda con quemaduras, ¿desfigurada?

La conductora Clarissa Molina, conductora de ‘El gordo y la flaca” vivió un fuerte susto hace unos días tras sufrir un accidente en la cocina que estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia. Mientras la también modelo y exreina de belleza dominicana estaba en la cocina, un descuido le provocó fuertes quemaduras.

Conductora de El gordo y la flaca vivió momentos de angustia. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Clarissa Molina, conductora de ‘El gordo y la flaca’?

Clarissa Molina sorprendió a todos al llegar al “El gordo y la flaca” con vendajes en las manos, lo que llamó la atención de sus compañeros Lili Estefan y Raúl de Molina, así como del público. La ex Nuestra Belleza Latina explicó que las heridas se debieron a una quemadura que sufrió en su casa.

“Me quemé cocinando”, confesó Clarissa, dejando a Raúl y Lili bastante asombrados. Lili Estefan, que también ha trabajado como actriz, reveló un lado poco conocido de su personalidad: su interés por la cocina. Lili comentó entre risas que eso la hacía “la mujer perfecta”.

Clarissa compartió más detalles de cómo ocurrió el accidente: “Estaba horneando unos cinnamon rolls. Los estaba calentando, horneando otra vez para que estén fresquesitos. Y me concentro tanto en el objetivo que me olvido de lo que está alrededor, que está muy caliente, y me quemo”.

La presentadora mostró entonces las heridas de su mano derecha, cubiertas con gasas para calmar el dolor y subió un poco la manga de su chaqueta para enseñar otra quemadura en el antebrazo izquierdo. “No fue ahí solamente, miren”, dijo ante la sorpresa de Raúl, quien calificó el accidente como “una tragedia”.

Mira: Reportera de ‘El gordo y la flaca’ protagoniza caída viral al tropezarse con Thalía en Times Square

¿Cómo está Clarissa Molina, conductora de ‘El Gordo y la flaca’, tras accidente?

Afortunadamente, Clarissa Molina se encuentra bien y no sufrió quemaduras graves. Al ser cuestionada por Raúl de Molina sobre si había acudido al doctor, la presentadora aclaró que solo se curó las heridas en casa.

A pesar del accidente, Clarissa Molina continuó con normalidad su participación en el programa “El gordo y la flaca”, demostrando que la quemadura no afectó su ánimo ni su desempeño frente a las cámaras del programa de espectáculos.

Mira: Lili Estefan y Raúl de Molina recibirán sus estrellas en el Paseo de la fama de Hollywood

La conductora y exreina de belleza Clarissa Molina sufre incidente en la cocina que le deja quemaduras en los brazos. / Redes sociales

¿Quién es Clarissa Molina, conductora y exreina de belleza?

Clarissa Molina es una reconocida modelo, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza dominicana, conocida por su talento y carisma en la pantalla, especialmente por su trabajo en la cadena Univision. Desde 2016, es co-conductora del popular programa “El gordo y la flaca”, donde ha conquistado al público con su simpatía y profesionalismo.

Clarissa Molina inició su trayectoria en concursos de belleza representando a República Dominicana en Miss Universo 2015, donde logró colocarse entre las 10 finalistas. También participó en Nuestra Belleza Latina 2015, obteniendo el tercer lugar, y ganó Nuestra Belleza Latina VIP 2016,

En televisión, Clarissa es conocida por su rol como presentadora en “El gordo y la flaca” y ha sido reconocida con un Emmy por su participación en la transmisión del “Desfile de las rosas”. En cine, ha actuado junto al cantante Ozuna en películas como “Qué León” y “Los Leones”.

Clarissa vivió su infancia entre República Dominicana y Estados Unidos, en Nueva York y Nueva Jersey, tras la separación de sus padres. En lo sentimental, estuvo comprometida con el productor Vicente Saavedra, aunque su relación terminó en mayo de 2023.

Mira: ‘El gordo y la flaca’: Carlitos, ‘el Productor’ es arrestado por manejar ebrio y lo señalan de negligencia