¿Adrián Marcelo celebró la hospitalización de Karina Puente? Así reapareció en redes tras crisis de su esposa

El nombre de Adrián Marcelo ha vuelto a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, no fue por sus comentarios polémicos, sino por la hospitalización de su esposa, Karina Puente, de quien se dice que está en proceso de divorcio.

Y es que, en los últimos meses, no han subido contenido juntos, además de que él aparentemente llegó a expresar lo arrepentido que estaba de haberse casado. Cuando se supo lo ocurrido con Karina, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ no dio comentario alguno, siendo apenas hace unos momentos que reapareció con una actitud que, para muchos, fue controversial.

¿Por qué Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, fue hospitalizada de emergencia?

A través de redes sociales, Karina Puente compartió un video desde la camilla de un hospital. La influencer explicó que había sufrido una caída muy fuerte. No ofreció muchos detalles, lo que causó mucha preocupación en sus seguidores.

Poco después, dio una actualización sobre su estado de salud y mencionó que tenía una fractura en el brazo. Al parecer, ya salió de la clínica, pues en su último video se le veía vestida de forma casual, con un cabestrillo en el brazo.

Adrián Marcelo no apareció en el material, algo que, además de sorprender a los fans, fue visto como la confirmación de que su matrimonio estaba llegando a su fin. Por supuesto, los internautas no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor en su recuperación.

Así habría reaccionado Adrián Marcelo ante la hospitalización de Karina Puente

Tras darse a conocer la hospitalización de Karina Puente, Adrián Marcelo usó su Instagram para subir un par de historias que llamaron mucho la atención. Si bien no mencionó a su esposa, muchos consideran que fue una manera de decir que presuntamente no le interesaría el asunto.

Y es que en la primera, mostró parte de las grabaciones de su pódcast ‘Hermanos de leche’. En la descripción puso: “Cosas de amigo soltero”. Todo indica que hablarán de esto en el próximo episodio del programa.

La segunda fue el video de un sketch sobre una chica que tuvo un mal día y tomó el servicio de taxi conducido por una persona que aparentemente consume cannabis. Pese a que mucha gente le ha pedido su postura ante lo ocurrido con su esposa, el artista simplemente se ha limitado a usar sus plataformas para mostrar su día a día y hacer promoción de sus proyectos.

Hasta ahora, Karina Puente tampoco ha dicho más sobre su accidente, así como tampoco sobre la relación actual que mantiene con Adrián Marcelo.

¿Adrián Marcelo y Karina Puente se divorciaron?

Desde hace varios meses, se ha venido especulando que Adrián Marcelo y Karina Puente presuntamente estarían en proceso de divorcio. Esto, después de que los fans notaran que ya no subían contenido juntos a redes sociales.

Los rumores se reforzaron luego de que se viralizó una historia en la que, aparentemente, Adrián Marcelo se queja de su matrimonio. Dicho post se habría borrado casi de forma inmediata.

“Los cuatro años más infelices de mi vida los viví aquí; nunca se casen, raza”, se lee. Al mismo tiempo, mencionó que se tomaría una pausa temporal en su carrera para “invertir tiempo” en sí mismo.

En su momento, Adrián llegó a admitir que había problemas en su matrimonio. Los atribuyó principalmente a “su obsesión con el trabajo y la necesidad de mantener una imagen irreverente”.

