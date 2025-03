Maribel Guardia e Imelda Tuñón podrían ser arrestadas; esto se sabe

La disputa legal entre la actriz Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, ha escalado a tal punto que un juez ha tomado medidas drásticas para evitar más conflictos.

Hace unos días se realizó una audiencia que según dijo el esposo de Maribel, Marco Chacón, era para presentar pruebas. Sin embargo, al salir ninguna de las partes ofreció entrevistas a los medios de comunicación, lo que dejó mucha incertidumbre.

Momentos después, se reveló que habrían hecho mutis porque el juez les pidió que no se pelearan en los medios, pero ahora dieron a conocer más detalles.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia no podrán pelearse en los medios de comunicación o enfrentarían graves consencuencias / Redes sociales

Juez impone restricción a Maribel Guardia e Imelda Tuñón

En un documento judicial revelado recientemente, se advierte a ambas partes que deben abstenerse de generar actos de molestia o violencia entre ellas y hacia el menor involucrado, o de lo contrario, enfrentarán multas y hasta un arresto.

El periodista Ernesto Buitrón informó en el programa de Maxine Woodside que una fuente judicial le hizo llegar el documento, en el cual se lee que tanto Maribel Guardia como Imelda Tuñón deben abstenerse de realizar declaraciones en redes sociales o medios de comunicación sobre el caso.

“Se requiere a ambas partes, señora Imelda Andrea Garza y señora Maribel del Rocío Fernández García, que se abstengan de causarse actos de molestia o violencia entre ellas y hacia el niño J.J.F.G. De no hacerlo así, se les impondrá, como primera medida de apremio, una multa por la cantidad de seis mil pesos, y en caso de incumplimiento reiterado, podría incrementarse hasta un arresto por 36 horas”, dicta el documento legal.

Según Buitrón, Maribel e Imelda aceptaron esta medida durante la audiencia de la semana pasada, lo que implica que ambas deben cesar las declaraciones sobre el caso ante la prensa.

Imelda Tuñón denuncia violencia vicaria

El pasado 8 de marzo, Imelda Tuñón asistió a la marcha del 8M portando un paliacate naranja, símbolo de la lucha contra la violencia vicaria. En un breve encuentro con la prensa, específicamente su tía Addis Tuñón, expresó: “Estoy aquí defendiendo mis derechos y alzando la voz por quienes no pueden hacerlo”.

Pero lo que más llamó la atención es que dejó entrever que marchaba por la violencia vicaria que considera ha recibido por parte de Maribel Guardia y su esposo, aunque no los mencionó para no tener problemas legales y no entorpecer el proceso que enfrentan por la custodia del hijo de Julián Figueroa.

