¿Eiza dejó de ser orgullo mexicano? Sorprende con confesión de sus bolsas: “Eran carísimas”

Eiza se volvió tendencia en redes sociales luego de sincerarse sobre su gusto por las bolsas de lujo. La actriz y modelo mexicana recordó que en su llegada a Nueva York no podría resistirse a dichos artículos, pero optó por una opción que no afectara su economía.

Eiza González buscó una opción económica en bolsas al llegar a Nueva York. / Facebook: Eiza/ Facebook: Manuel Turizo

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¿Qué dijo Eiza sobre las bolsas de lujo que utilizaba?

Eiza sorprendió a propios y extraños al recordar que durante su llegada a Nueva York no se podía resistir a las bolsas de lujo, pero optó por comprar una opción económica, pues además de ser barato, aseguró que las réplicas eran bellísimas.

“Cuando estaba en Nueva York, siempre vendían como las réplicas; las hacían muy bien. Yo nunca gastaba dinero en bolsas, yo siempre me compraba mi répliquita. No eran carísimas y, pues, yo me la compré ahí”. Eiza González

De acuerdo con la actriz y modelo, el costo era mucho más accesible en comparación con el de las piezas originales. “Por la mitad del precio, una cuarta, cuarta, cuarta parte del precio”, detalló en el programa “Hoy día”.

Eiza González cuidaba bien su economía cuando llegó a Nueva York. / Redes sociales

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¿Eiza dejó de ser orgullo mexicano tras confesión de sus bolsas?

Las palabras de la actriz de “Lola, érase una vez” adquirieron rápidamente notoriedad en redes sociales, donde gran parte de sus seguidores aplaudieron que Eiza no mostrara pena al hablar sobre los artículos que adquiría en su llegada al extranjero, asegurando que sigue siendo “orgullo mexicano”.

Comentarios como “Te amamos, no lo dudes”, “Me encanta. Aparte de hermosa, inteligente”, “Eiza tiene mucha clase y siempre devorando”, “Mi chica de tianguis”, “Orgullo mexicano” y “Te amo, mi amor, orgulloso de ti, viva México”, son algunos de los que se pueden leer en redes.

Cabe recordar que, aunque Eiza es una de las artistas más exitosas en México pese a su corta edad, decidió mudarse al extranjero con el objetivo de cumplir su sueño de participar en producciones de Hollywood, el cual se ha vuelto una realidad.

La actriz Eiza se mudó al extranjero para perseguir sus sueños. / Redes sociales.

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¿Quién es Eiza y en qué proyectos ha participado en el extranjero?

Eiza es una destacada actriz mexicana que saltó a la fama tras participar en “Lola, érase una vez” y posteriormente en “Sueña conmigo”. Pese al alcance que logró en México decidió ir al extranjero y perseguir sus sueños.

Su primera oportunidad en la pantalla grande ocurrió en la cinta “Del crepúsculo al amanecer” de la mano del productor Robert Rodríguez; desde entonces ha participado en producciones como “Baby driver”, “Rápidos y furiosos”, “Godzilla vs. Kong”, entre otras. Aunque su más reciente éxito ocurrió en “El problema de los 3 cuerpos”.

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Así lo dijo Eiza González: