¿Eiza está desaparecida? Su ausencia en redes enciende las alarmas, ¿será una estrategia?

A solo unos meses de que Eiza sorprendiera con su impactante cambio de figura, la actriz y modelo mexicana encendió las alarmas tras darse a conocer que desapareció de redes, situación que ha generado diversas teorías entre sus seguidores. ¿Estrategia o respiro? ¡Te contamos los detalles!

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¿Eiza está desaparecida? Ausencia en redes preocupa a sus fans. / Facebook: Eiza/ Facebook: Manuel Turizo

¿Qué fue lo último que se supo sobre la actriz Eiza antes de su supuesta desaparición?

Una de las últimas publicaciones que realizó Eiza antes de desaparecer repentinamente de redes fue una en la que se dejó ver preparándose físicamente para su siguiente proyecto en el cine:

“IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”. Eiza González

Pese a que la actriz suele mostrarse espectacular en redes, en esa ocasión acaparó miradas al dejar al descubierto su trabajo en el gym y su estricto plan de alimentación al posar frente al espejo, lo que generó comentarios como:



“Bella y musculosa”,

“Miren esa cintura y músculos”,

“Hermosa figura que has conseguido” y

“Actriz bella, bonita y disciplinada”.

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Eiza sorprendió con cambio físico para su siguiente película. / Foto: Instagram/eizagonzalez.

¿Por qué se dice que la actriz Eiza está desaparecida?

A través de un reciente video publicado por Pablo Chagra, quedó al descubierto que Eiza desactivó su cuenta de Instagram; sin embargo, se desconoce si se trata de una estrategia previo a su próximo proyecto o un respiro del mundo del Internet.

De acuerdo con el excolaborador del programa Hoy, se dio cuenta de que la actriz ya no tenía cuenta cuando quiso etiquetarla para hablar de la película ‘La zona gris’, la cual protagoniza junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

Ante la falta de información sobre lo que estará haciendo lejos de redes, los usuarios comenzaron a especular y recordaron la preparación que estaba realizando para su siguiente proyecto, por lo que se podría tratar de una estrategia de marketing.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Dios mio que no haga como Adela Noriega”,

“Anda disfrutando su vida la neta , yo siento eso”,

“Tranqui bb, está rodando Iron Jane, será estrategia o enfoque” y

“Terminó con el novio o por qué se fue de las redes”.

Chagra también mencionó que indagó sobre el tema entre fans de la estrella de Hollywood y grupos en redes, pero la mayoría coincidió en que desde hace unas semanas está inactiva y no ha dado declaraciones sobre el tema.

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¿De qué trata el próximo proyecto de Eiza?

En la mayoría de los comentarios en la publicación de Pablo Chagra, los seguidores de Eiza coincidieron en que podría estar enfocada en la película ‘Iron Jane’, un filme dramático que protagonizará.

Según la información disponible, la historia está centrada en el mundo del culturismo femenino. Eiza dará vida a Jane, una mujer que busca reconstruir su vida, pero tendrá que enfrentarse a varios cambios físicos extremos.

Hasta ahora, Eiza no ha confirmado que su ausencia de redes esté relacionada con el filme, por lo que sus fans se mantienen atentos a la información que pueda surgir.

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