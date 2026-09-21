¡Exconductor de Hoy presenta a su novio y sorprende con romántica confesión!: “Me trae cacheteando las banquetas”

El amor tiene sonriendo a un querido exconductor de Hoy. En una reciente entrevista, el famoso decidió abrir las puertas de su vida privada, presumir a su pareja y compartir una romántica confesión que llamó la atención de sus seguidores. La frase con la que describió su noviazgo dejó claro que atraviesa uno de sus mejores momentos personales.

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Conductor de Hoy / Redes sociales

¿Qué exconductor de Hoy presentó públicamente a su novio?

El protagonista de esta historia es Fer Sagreeb, conductor, modelo y creador de contenido que se ganó el cariño del público gracias a sus participaciones en el programa Hoy.

Durante una entrevista con Edén Dorantes durante la alfombra de El Rey León, Fer Sagreeb estuvo a punto de pasar de largo. Al notar que parecía distraído, el periodista bromeó con él y le preguntó qué lo tenía tan ensimismado. Fue entonces cuando el excolaborador de Hoy aprovechó para presumir lo feliz que se encuentra junto a su novio, Francisco Rivas, y entre risas confesó: “Me trae cacheteando las banquetas”, dejando ver lo enamorado que está.

La situación no quedó ahí, pues también les preguntaron con qué personaje de El Rey León se identificaban. Fer no dudó en responder que con Simba, ya que admira las enseñanzas que recibe de su padre a lo largo de la historia. Por su parte, Francisco Rivas eligió a Scar y admitió, entre risas, que se debe a que suele ser una persona más seria.

Rivas también fue cuestionado sobre lo que significa compartir este tipo de eventos públicos con Fer Sagreeb. Aunque reconoció que está acostumbrado a dar entrevistas por su trabajo, comentó que normalmente son sobre temas de seguridad y justicia, por lo que esta experiencia fue completamente distinta. Finalmente, destacó que las diferencias entre ambos han sido una fortaleza para su relación.

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¿Quién es Fer Sagreeb, exconductor y colaborador de Hoy?

Fer Sagreeb es un conductor originario de Guerrero que ha construido una carrera en la televisión, el modelaje y el contenido enfocado en el bienestar físico. A lo largo de los años ha compartido su propia transformación personal, revelando que durante la adolescencia llegó a pesar 145 kilos.

Esa experiencia lo llevó a convertirse en un promotor constante de hábitos saludables, ejercicio y disciplina física. Dentro de Hoy, participó en cápsulas relacionadas con salud, entrenamiento y calidad de vida, logrando conectar con una audiencia interesada en el fitness.

Fer Sagreeb en Hoy / Liliana Carpio, Alejandro Isunza y redes sociales

Su paso por el matutino de Televisa le permitió ganar visibilidad y convertirse en un rostro reconocido entre los seguidores del programa. Además, ha participado en proyectos como Reto 4 Elementos, donde demostró sus capacidades físicas en distintos circuitos de competencia.

Más adelante también trabajó como host digital en Guerreros 2021 y formó parte del reality Hotel VIP, ampliando su presencia en la televisión.

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¿Quién es Francisco Rivas, el novio que presentó Fer Sagreeb?

La aparición pública de Francisco Rivas despertó curiosidad entre los seguidores de Fer Sagreeb, pues se trata de una figura conocida, aunque en un ámbito muy diferente al del espectáculo.

Actualmente, Rivas se desempeña como director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, organismo enfocado en el análisis de temas relacionados con seguridad pública y justicia en México. Desde esa posición ha participado en debates públicos, estudios sobre incidencia delictiva y propuestas relacionadas con políticas públicas.

También ha trabajado como consultor y especialista en temas de seguridad, convirtiéndose en una voz frecuente dentro de la discusión sobre estos asuntos. Su trabajo ha impulsado iniciativas enfocadas en la prevención del delito, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

Aunque mantiene una carrera alejada de la televisión, ahora ha captado la atención por su relación con el excolaborador de Hoy.