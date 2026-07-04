El día que Jawy Méndez orilló a famoso conductor de Hoy a salir del clóset en TV en vivo; ¡rompió en llanto!
Así fue el momento en el que Jawy Méndez llevó a conductor de 'Hoy' a hablar por primera vez sobre su orientación y terminó entre lágrimas.
Jawy Méndez, exintegrante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Granja VIP’ ha protagonizado momentos que han causado polémica, uno de ellos es cuando ocultó su matrimonio y habló de él después de ser eliminado del reality de TV Azteca.
Pero otro momento que incluso le valió una ‘funa’ en redes, fue cuando obligó a un famoso conductor a salir del clóset y hablar de su orientación sexual. ¿Cómo fue este momento? Aquí lo recordamos.
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¿Quién es el conductor al que Jawy Méndez orilló a salir del clóset?
El conductor del que se trata es Fer Sagreeb, quien actualmente forma parte del equipo del programa Hoy y ha participado en diversos proyectos de televisión dentro de Televisa.
Fer también ha trabajado en la conducción de eventos y actualmente es muy constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.
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¿Cómo fue el momento en el que Fer Sagreeb habló de su orientación sexual?
Todo ocurrió en 2023, durante una transmisión del reality de Televisa Hotel VIP, cuando Jawy aseguró que Fer Sagreeb, conductor del programa Hoy, era una persona insegura y que no mostraba su verdadera personalidad frente a las cámaras.
“Hay algo que lo está frenando, algo que lo contiene, no está fluyendo como él puede hacerlo.”
La presión del momento fue tal que Fer rompió en llanto y decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual.
El conductor confesó que es homosexual y reconoció que nadie está realmente preparado para enfrentar una situación así, pues durante mucho tiempo tuvo miedo de hacerlo público al considerar que muchas personas han perdido su trabajo por ese motivo.
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Feer Sagreeb y su novio ya piensan en adoptar
A casi tres años de aquel momento que marcó un antes y un después en su vida, Fer Sagreeb vive una etapa muy distinta. El conductor de Hoy presentó oficialmente a su novio Francisco Rivas y compartió el sueño que busca cumplir algún día: ser papá.
Fer mencionó que la relación con su novio le volvió la ilusión de formar una familia y piensa en la adopción. En palabras del conductor, " ya se había dado por vencido”.
“Ya me había dado por vencido, pero ahorita que estoy tan enamorado e ilusionado me encantaría poder dejarle algo bonito al mundo, y qué mejor que un hijo o hija de bien.”
Expresó que su intención siempre ha sido tener un hijo de sangre mediante gestación subrogada, tomando el ejemplo de Ricky Martin; pero que también piensa en los niños y niñas que no tienen una familia y necesitan de un hogar y considerar la adopción.
El caso de Fer Sagreeb recuerda al de Roberto Carlo, que igualmente expresó abiertamente su orientación y ya anunció su boda.
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