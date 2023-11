Fer Sagreeb agradece a Jawy Méndez por haberlo impulsado a salir del closet en Hotel VIP

El pasado 10 de octubre, Jawy Méndez dio mucho de qué hablar con su incorporación al programa Hotel VIP, de Televisa, pues no solo llegó a la mitad del concurso, sino que también orilló a Fer Sagreeb a revelar su verdadera preferencia.

Si bien el exintegrante de Acapulco Shore se disculpó por lo sucedido, los internautas lo criticaron fuertemente por “forzar” al conductor de Hoy a confesar su homosexualidad, sin tomar en cuenta si realmente estaba listo para hacerlo o no.

A casi un mes de este incidente, Fer confiesa que se siente muy agradecido con Jawy por “empujarlo” a hablar de sus preferencias y permitir que sus fanáticos lo conozcan de verdad.

“Jamás pensé que fuera a pasar en un reality show, pero ahorita estoy agradecido de que haya pasado de esa forma. (Fue difícil) atreverme a mostrarle a la gente al verdadero Fernando Sagreeb. Creo que fue lo más difícil y ahora lo más bonito que he hecho”, expresó en un encuentro con la prensa.

Incluso, señaló que tiene una buena amistad con Méndez y hasta lo defendió de los malos comentarios que ha recibido por lo ocurrido. “Creo que lo crucificaron mucho”, mencionó y añadió que, si no hubiera sido por su “empujoncito”, no había podido decir su verdad.

No obstante, dejó en claro que cada persona “tiene su momento” para hablar de esos temas y debe respetarse: “Nunca obligar a nadie a decir algo que no quiere decir, pero sí apoyarlo a que lo haga”, puntualizó.

Aunque se dijo estar muy feliz por todo el apoyo que ha recibido, confesó que, en su momento, sí llegó a perder ofertas de trabajo a causa de su homosexualidad.

“Cuando empecé mi carrera de conductor, hace años, sí perdí trabajos porque la gente se daba cuenta de que era gay. Me quedé traumado con eso. Por eso dije: ‘Si me preguntan, le digo, si no, ¿para qué? En esta ocasión fue al contrario. Me han llegado muchísimas ofertas de trabajo”, indicó.

Fer Sagreeb está contento de haber hablado de su verdadera orientación / Instagram: @fersagreeb / @jawymendez_oficial

Fer Sagreeb resalta que no se sintió presionado por Jawy

A finales de octubre, Fer Sagreeb contó para TVNotas que nunca se sintió “presionado” por Jawy y la decisión de revelar su orientación sexual fue una decisión personal: “La gente pensó que lo dije porque me sentí presionado por él. No es así. Jawy lo hizo para ayudarme”, expresó.

En esa ocasión, el presentador relató que sus familiares y amigos siempre supieron de sus preferencias, pero que decidió no hablar públicamente del tema por miedo a perder oportunidades de trabajo.

“Jamás he sentido rechazado. Hasta mis abuelos saben de mis preferencias sexuales. Soy un hombre muy respetuoso y también quiero recibir el mismo respeto. Soy un hombre en toda la extensión de la palabra. Simplemente, me gustan los hombres en la intimidad”, señaló.

Fer Sagreeb no quería hablar de sus preferencias por miedo a perder oportunidades de trabajo / Instagram: @fersagreeb / @jawymendez_oficial

