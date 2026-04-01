Un tal Fredo responde tras críticas por su boda y ¿acepta que se salió de control? “Aunque no te haya gustado”

El creador de contenido Un tal Fredo respondió a los señalamientos surgidos tras su boda con Adrián Álvarez, luego de que se inició una polémica por la clausura del Río Mezquites, ubicado en el municipio de Cuatro Ciénegas. A partir de lo ocurrido, el influencer compartió su postura y explicó lo relacionado con el evento celebrado en ese entorno natural. Te contamos qué dijo.

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Un tal Fredo celebró su boda en Coahuila. / Redes sociales

¿Clausuraron Cuatro Ciénegas por la boda del influencer Un tal Fredo?

El área del Río Mezquites, sitio cercano a la zona que fue utilizada para la boda del creador de contenido Un tal Fredo, reabrió el lunes 30 de marzo, luego de que fue clausurada durante la semana anterior. La medida había sido colocada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a que, presuntamente, el sitio no contaba con los estudios de impacto ambiental requeridos en la zona de palapas.

No obstante, posteriormente se dio a conocer que la clausura formó parte de un operativo más amplio realizado en el municipio de Cuatrociénegas. Esta intervención coincidió en tiempo con la celebración del evento, lo que generó diversas interpretaciones en torno a lo ocurrido.

Tras la revisión correspondiente, el Grupo Hotelero 1800 informó que cumplió con las disposiciones legales necesarias, lo que permitió la reapertura del espacio. “Dio como resultado la apertura total de nuestros parques. Esta resolución permite dar continuidad a la operación de nuestros parques. Reiteramos nuestro compromiso permanente con el cumplimiento de la ley y la preservación ambiental, principios que siempre han guiado nuestro actuar”, señaló la empresa en un comunicado.

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Celebración de la boda de Un tal Fredo. / Redes sociales

¿Qué dijo Un tal Fredo a las críticas por su boda?

Un tal Fredo se pronunció luego de las críticas que surgieron tras la realización de su boda en Cuatrociénegas, donde algunos usuarios en redes sociales lo vincularon con la clausura del Río Mezquites. A partir de estos señalamientos, el influencer decidió aclarar su postura y lo ocurrido durante el evento.

“Pueden ir a Cuatro Ciénegas esta Semana Santa, no clausuraron por mí, no soy el primer evento que se hace en las minas o dunas”, mencionó el influencer a través de sus redes sociales oficiales.

Además, explicó las actividades que se realizaron durante la celebración en el área del río. “En el río solo hicimos ejercicio afuera y usamos los kayaks como todos los que van”, señaló, al detallar que su presencia en el lugar se desarrolló bajo dinámicas similares a las de otros visitantes.

Finalmente, Un tal Fredo hizo un llamado a valorar el entorno natural del sitio. “Es un lugar mágico, aunque no te haya gustado mi boda, dale la oportunidad a la naturaleza que hay ahí”, añadió, invitando a conocer el destino más allá de las polémicas.

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Mensaje de Un tal Fredo. / Redes sociales

¿Quién es Un tal Fredo?

Un tal Fredo es un influencer, wedding planner y creador de contenido mexicano cuyo nombre real es Alfredo Cantú Villarreal. Nació el 5 de septiembre de 1992 en Monclova, Coahuila, y con el paso del tiempo trasladó su actividad profesional a Monterrey, donde comenzó a desarrollar proyectos relacionados con la organización de eventos y la creación de contenido digital.

Su trayectoria inició en la planeación de bodas, etapa en la que también impulsó la guía *The Bride Project*, enfocada en acompañar a parejas durante la organización de su enlace. Posteriormente, dio el salto a redes sociales, donde comenzó a compartir experiencias personales y reflexiones sobre relaciones y vida cotidiana, lo que le permitió construir una comunidad interesada en ese tipo de contenido.

Uno de sus proyectos más conocidos es el podcast *Hablemos De Tal*, espacio en el que entrevista a figuras del entretenimiento y del entorno digital. A través de este formato, ha abordado temas relacionados con experiencias personales, vínculos y distintos momentos de vida, consolidando su presencia dentro de plataformas digitales.

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