¿Nodal le fue infiel a Estibaliz Badiola? ¡Ella pide que no se lo mencionen! “No agradezco nada”

Sin duda alguna, la vida amorosa de Christian Nodal ha sido una de las más polémicas del medio artístico. En múltiples ocasiones, ha sido tachado de “mujeriego” y, hasta el día de hoy, muchos siguen pensando que su matrimonio actual con Ángela Aguilar comenzó como una infidelidad a Cazzu, madre de su hija.

Ahora, el nombre del cantante vuelve a ser tendencia tras las recientes declaraciones que dio Estibaliz Badiola, su exnovia. Y es que la joven no solo reaccionó mal cuando se le cuestionó sobre él, sino que también dejó ver que, al menos para ella, él no era “alguien trascendental”, lo que ha despertado rumores de que la habría engañado en su momento. Te contamos todos los detalles.

Estibaliz Badiola / Redes sociales

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¿Quién es Estibaliz Badiola y cómo fue su romance con Christian Nodal?

Estibaliz Badiola es una influencer, cantante y modelo originaria de Tijuana, Baja California. Actualmente tiene 28 años y comenzó su carrera artística en 2016, subiendo videos de covers en su canal de YouTube.

Ha realizado colaboraciones con diversas celebridades como Diego Verdaguer, AB Quintanilla, Nanpa Básico y Adriel Favela. No obstante, saltó a la fama tras darse a conocer de que tenía una relación con Christian Nodal.

No se saben muchos detalles sobre este romance. Se dice que comenzó en 2017 y terminó en 2018, cuando ella tenía 20 años y él 18. Según lo que se reportó en aquel entonces, el noviazgo no prosperó debido a la apretada agenda laboral del intérprete de ‘Adiós, amor’.

No se supo con exactitud cómo fue la ruptura. Sin embargo, hay una teoría que apunta a que él le habría roto el corazón. Y es que, en su momento, se dijo que, presuntamente, Estibaliz había colaborado con Ángela en la composición de ‘Gotitas saladas’, una canción de desamor. Muchos creen que el tema era una especie de indirecta para Christian.

Pese a los dimes y diretes, Badiola ha sido muy hermética a hablar sobre el asunto. Cuando Nodal y Ángela se casaron en 2024, la joven simplemente se limitó a decir que “todos somos libres de ser felices y estar con quien queremos estar”.

Nodal y Estibaliz Badiola / Redes sociales

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Así reaccionó Estibaliz Badiola cuando se le preguntó sobre Christian Nodal

Recientemente, se llevó a cabo un evento por el próximo estreno de la cinta ‘El diablo viste a la moda 2’. Estibaliz Badiola estuvo presente y la prensa no dudó en preguntarle sobre las polémicas que ha enfrentado Nodal en los últimos meses, principalmente, por la guerra de declaraciones que ha protagonizado con Cazzu.

Con aparente molestia, Badiola simplemente pidió que ya no se le cuestionara más del tema. Señaló que le gustaría hablar de su carrera artística y no de cosas que no considera “trascendentales”.

Estibaliz Badiola “A mí me gusta hablar con ustedes, pero de mi carrera, de este tipo de eventos, cosas trascendentes. Yo no me meto en la vida de los demás y menos en cosas del pasado”.

Sin mencionar nombres, resaltó que todas las experiencias de la vida, sin importar lo buenas o malas que sean, dejan un aprendizaje.

“Siento que todos vamos evolucionando, todos cambiamos, a lo menor la persona que conocí hace 20 años ya no va a ser la misma ahorita, entonces no puedo decir nada al respecto solamente que deseo el bien para todos. Amor y paz. No agradezco nada porque creo que todo es un aprendizaje y por algo pasan las cosas, por algo conocemos a las personas en nuestras vidas”, manifestó.

Sus comentarios causaron mucho debate en redes sociales. Si bien algunos creen que simplemente es señal de que Badiola “ya superó a Nodal” desde hace mucho tiempo, otros creen que realmente la “lastimó” y no tiene buenos recuerdos del romance que tuvieron.

¿Quiénes han sido las parejas de Christian Nodal?

La vida romántica de Christian Nodal ha sido muy pública y controversial. El artista ha estado con grandes celebridades del medio artístico. Aquí te dejamos sus noviazgos más conocidos:

Lisa Fernanda Macías : Nodal la conoció cuando ambos iban en preparatoria. El romance ocurrió antes de que él se hiciera famoso.

: Nodal la conoció cuando ambos iban en preparatoria. El romance ocurrió antes de que él se hiciera famoso. Estibaliz Badiola: Duraron alrededor de un año. Se especula que la canción ‘Adiós amor’ era una dedicatoria para ella.

Duraron alrededor de un año. Se especula que la canción ‘Adiós amor’ era una dedicatoria para ella. María Fernanda Guzmán: La hija del exfutbolista y director técnico Daniel Guzmán tuvo un breve romance con Nodal. Se especuló que él le había sido infiel. No obstante, esto no ha sido comprobado.

La hija del exfutbolista y director técnico Daniel Guzmán tuvo un breve romance con Nodal. Se especuló que él le había sido infiel. No obstante, esto no ha sido comprobado. Belinda: Se conocieron en ‘La Voz México’ y confirmaron su romance en 2020. Había planes de boda. No obstante, a principios de 2022 se separaron.

Se conocieron en ‘La Voz México’ y confirmaron su romance en 2020. Había planes de boda. No obstante, a principios de 2022 se separaron. Cazzu: Confirmaron su romance en 2022. Le dieron la bienvenida a su primera y única hija en 2023. Se separaron en 2024. Aunque ambos dijeron que todo fue de “mutuo acuerdo”, aún se especula que él le fue infiel con Ángela Aguilar.

Confirmaron su romance en 2022. Le dieron la bienvenida a su primera y única hija en 2023. Se separaron en 2024. Aunque ambos dijeron que todo fue de “mutuo acuerdo”, aún se especula que él le fue infiel con Ángela Aguilar. Ángela Aguilar: Anunciaron su noviazgo dos semanas después de que él terminara con Cazzu. A los dos meses se casaron. A finales de 2025, mencionaron que planeaban casarse por la iglesia este año. No obstante, no han dicho nada al respecto aún.

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