Mamá de Christian Nodal borra TODAS las fotos de su nieta en plena demanda de su hijo contra Cazzu ¿Obligada?

La polémica en torno a la hija de Christian Nodal y Cazzu sumó un nuevo episodio en redes sociales, luego de que la madre del intérprete eliminara todas las fotografías en las que aparecían su nieta y la artista. Este movimiento ocurre en medio del proceso legal que el cantante inició para restringir la exposición pública de la menor, lo que ha generado una intensa conversación digital.

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Cazzu podría tener problemas tras la supuesta demanda de Christian Nodal / Redes sociales / Canva

¿Qué se sabe de la demanda entre Christian Nodal y Cazzu por su hija?

El conflicto entre Christian Nodal y Cazzu se centra en la exposición pública de su hija. El cantante ha reiterado que el proceso legal no está relacionado con temas económicos ni de custodia, sino con el uso de la imagen de la menor.

“Yo la verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes” Christian Nodal

La demanda ya habría sido aceptada en México y se prevé que tenga seguimiento en Argentina. Mientras tanto, el tema ha cobrado relevancia en distintos en redes, donde usuarios han reaccionado tanto a las declaraciones del cantante como a los movimientos digitales de las personas involucradas.

En contraste, también se ha recordado que tras el nacimiento de la menor, el propio intérprete compartió imágenes en sus plataformas, lo que ha sido retomado en la conversación pública actual.

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Christian Nodal manda mensaje sobre demanda a Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu tras la polémica con Christian Nodal?

En medio de la controversia, Cazzu reapareció en redes sociales con un mensaje que generó diversas interpretaciones. A través de una historia en Instagram, la artista publicó un texto que fue retomado por usuarios:

“El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder. La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político”. Cazzu

La publicación surgió días después de que se diera a conocer el proceso legal impulsado por Christian Nodal, lo que incrementó la atención sobre su actividad en plataformas digitales. Hasta ahora, no ha emitido un posicionamiento adicional directo sobre la demanda.

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Cazzu lanza mensaje / Captura de pantalla

¿Por qué la mamá de Christian Nodal eliminó las fotos de su nieta?

En medio del conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu, la eliminación de las fotografías por parte de la madre del cantante ha sido interpretada desde distintas perspectivas, particularmente a partir de lo expuesto por el periodista Javier Ceriani.

De acuerdo con Ceriani, este cambio en redes sociales no sería un hecho aislado, sino una acción vinculada directamente al entorno legal que enfrenta la familia. El conductor señaló que la decisión podría responder a una estrategia para evitar complicaciones dentro de la demanda que Nodal interpuso, la cual busca restringir la difusión de la imagen de su hija en plataformas digitales.

En ese sentido, el periodista explicó que eliminar cualquier contenido previo donde aparezca la menor podría fortalecer la postura del cantante ante las autoridades. Aunque no existe confirmación oficial de que esta acción haya sido solicitada de manera directa, Ceriani planteó que formaría parte de una medida preventiva en medio del proceso.

“Como Nodal está demandando porque la muestran en las redes sociales... Está en una incoherencia total. Si la hiciste a tu madre borrar las fotos de tu hija, está complicado... El abogado de Nodal en televisión mostró el nombre completo de la menor, que es ilegal y es un riesgo”. Javier Ceriani

Además del ángulo legal, el comunicador también abordó el contexto emocional dentro del círculo cercano del intérprete. Según sus declaraciones, la situación habría generado un ambiente de tensión familiar, en el que la madre del cantante estaría atravesando un momento complicado al verse distanciada de su hijo y de su nieta.

“La mamá de Nodal borró todas las fotos de sus redes sociales de sus nietos y su familia entró en caos... Recuerden que esto está en depresión porque su hijo ya no es su hijo, porque ya no puede ver a su niñita como hubiera querido... Tal vez la obligó Nodal a sacar a su nieta”. Javier Ceriani

Hasta el momento la mamá de Christian Nodal no ha dado una declaración publica sobre si la eliminación de las fotos de su nieta haya sido por orden de su hija.

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