Estibaliz Badiola, ex de Nodal y amiga de Ángela Aguilar, los defiende tras las críticas a su relación

Estibaliz Badiola es una artista que ha estado ganando terreno en la música, recientemente lanzando su primer álbum titulado ‘Blanco y Negro’. Sin embargo, su nombre también resuena por haber sido una de las primeras parejas sentimentales del polémico cantante Christian Nodal, con quien mantuvo una relación en 2017.

Estibaliz asistió a el Halloween de Belinda

La cantante volvió a estar en boca de todos tras asistir a la fiesta de Halloween organizada por Belinda. En las redes sociales circularon imágenes de Estibaliz y Belinda disfrazadas, demostrando que ambas comparten una pasión por la música y la moda.

Esta aparición generó sorpresa, especialmente porque en junio, Badiola ya había dado de qué hablar al colaborar en la composición del tema ‘Gotitas saladas’, interpretado por Ángela Aguilar, quien desde hace tres meses es esposa de Christian Nodal, pues Estibaliz es amiga de Ángela.

Estibaliz Badiola opina sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

En medio de la controversia que rodea a Nodal y su nueva esposa, Ángela Aguilar, Estibaliz ha decidido hablar sobre los comentarios negativos que han circulado acerca de su amiga. En una reciente entrevista, Badiola expresó su opinión sobre las críticas que ha recibido Ángela, optando por una postura de apoyo y comprensión.

“Creo que a esta vida se viene a ser feliz y todos somos libres de ser felices y estar con quien queramos estar”, comentó Estibaliz en entrevista al programa ‘Hoy día’.

Estibaliz Badiola, quien mantuvo una relación con Nodal en 2017, también afirmó:

“Yo creo que al estar en el ojo público todos estamos expuestos a esto (…) creo que yo no soy nadie para opinar de la vida de los demás”, mencionó la artista, destacando que prefiere mantenerse al margen de los conflictos y enfocarse en su propia carrera.

Además, agregó: “Así es la vida, aunque no cantes te critican, entonces hay que dejar ser a todo el mundo, creo que hay libre expresión y en uno está si se enfoca en los malos comentarios”.

Con estas palabras, Estibaliz dejó claro que no tiene intención de sumarse a la polémica, pero sí mostró su apoyo tanto a Ángela Aguilar como a Christian Nodal, destacando la importancia de respetar la libertad de las personas para decidir sobre sus vidas.

Cazzu rompió el silencio y Ángela y Nodal quedaron mal parados

El drama no ha cesado para Christian Nodal, quien también ha sido objeto de polémica tras las declaraciones de su expareja, Cazzu. La artista argentina rompió el silencio y, en una entrevista reciente, aseguró que no tenía conocimiento de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar hasta que fue revelada por los medios de comunicación. Cazzu afirmó que, a diferencia de lo que se ha dicho, no estaba enterada de esta nueva etapa en la vida del cantante.

Por su parte, Nodal realizó un live en el que intentó defender a Ángela, asegurando que ella no era su amante. Sin embargo, el video generó críticas, ya que el cantante se equivocó al referirse a Julieta (Cazzu) como su esposa, lo que causó aún más confusión y dio a entender que había informado a su ex sobre su nueva relación a través de mensajes.

