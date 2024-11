¿Ángela Aguilar ya no será la ‘Mujer del año’? Juntan firmas para quitarle el nombramiento

Hace unos días, se dio a conocer que la revista ‘Glamour México y Latinoamérica’ nombró a Ángela Aguilar como la ‘Mujer del año’. Este reconocimiento fue sumamente criticado en redes sociales a raíz de las declaraciones de Cazzu sobre el inicio del romance entre la cantante y Nodal.

Recordemos que, hace algunas semanas, la argentina puso en tela de juicio el verdadero comienzo de la relación entre el padre de su hija y Ángela. En una reciente entrevista, mencionó que se había enterado del romance por los medios de comunicación y no meses antes, como en su momento lo afirmó la hija de Pepe Aguilar.

Estas palabras dejaron abierta la posibilidad de que Nodal le fue infiel a Cazzu con su actual esposa, lo que ha desatado mucha controversia. A raíz de esto, muchos internautas creen que Ángela no es merecedora de ser la “Mujer de año”.

Aunque el cantante ha dejado claro que Ángela nunca fue “la amante”, los detractores consideran que este nombramiento lo merece una mujer que realmente “se da a respetar” y no “se mete en relaciones ajenas”.

Te podría interesar: Ángela Aguilar festeja el cumpleaños de la madre de Nodal, rumores apuntan a que ¡ella no la quería invitar!

Ángela Aguilar estuvo a punto de no recibir este nombramiento

En su momento, una fuente contó a TVNotas que una revista estaba planteando quitarle el título de la ‘Mujer del año’ a Ángela Aguilar, pues no querían verse afectados por este escándalo.

“Ella quería limpiar su imagen con ese reconocimiento. En caso de que le retiren la invitación, seguramente hará un berrinchazo y jamás le dará una entrevista a ese medio. Todo está en veremos. El evento sería el 13 de noviembre en la CDMX” Fuente a TVNotas

Aunque al final sí se le otorgó este reconocimiento, muchos internautas no están conformes y ya hasta se inició una petición para que se le retire el reconocimiento.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar juntos / Instagram: @pepeaguilar_oficial

No te pierdas: Gustavo Adolfo Infante critica a Ángela Aguilar por su discurso tras ser nombrada la ‘Mujer del año’

Juntan firmas para que se le retire el reconocimiento a la ‘Mujer del año’ a Ángela Aguilar

A través de la plataforma Change.org, una persona identificada como “Beegie” inició una petición para que la revista ‘Glamour México y Latinoamérica’ le quite el nombramiento de la ‘Mujer de año’ Ángela Aguilar.

En la descripción de la solicitud, se especifica que el propósito de la petición es que “los medios utilicen su plataforma para destacar a las mujeres realmente admirables”.

Hasta el momento, se han reunido casi 155 mil firmas de las 200 mil que se tienen como objetivo. Además de firmar, algunos usuarios han donado dinero a la causa, mostrando así la determinación para que se cumpla la solicitud.

En redes sociales, la gran mayoría de los internautas han aplaudido la iniciativa e incluso algunos han propuesto que se le dé este nombramiento a Cazzu. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en diversas plataformas:

“Que nominen a Cazzu, que le dio voz a las mujeres engañadas”

“Mejor le quedaría el premio a la ‘Amante del año’”

“Ángela Aguilar no se merece este premio”

“Yo ya firmé”

“Mujeres unidas por el mundo”

“La mujerzuela del año”

🔴 Beegie ha iniciado una petición para que la revista Glamour reconsidere la nominación de Ángela Aguilar como Mujer del Año 2024. Si estás de acuerdo, puedes firmar la petición aquí: https://t.co/R6Dn0uJ3cR#AngelaAguilar #Glamour #MujerDelAño pic.twitter.com/JW10dUuZdi — Change.org México (@Change_Mex) November 6, 2024

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre su nombramiento?

Si bien la cantante no se ha pronunciado sobre esta petición, tras ser nombrada la ‘Mujer del año’, dejó ver que no le interesaban las críticas, pues se dijo feliz de que su círculo cercano la “conozca como realmente es”, más alla de la polémica.

“El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mi vida”, expresó en entrevista para ‘Glamour México y Latinoamérica’.

Cabe destacar que, desde que Ángela comenzó su carrera musical, se ha especulado que su papá, Pepe Aguilar, la ha ayudado a ser más reconocida en la industria. Incluso, recientemente, el periodista Javier Ceriani aseguró que Pepe “arregló todo” para que su hija ganara un galardón en los Latin Grammy 2024.

Mira: Presunta amante de Nodal sube comprometedores audios, se escucharía al cantante: "Ángela me está preguntando”