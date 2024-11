Gustavo Adolfo Infante critica a Ángela Aguilar por su discurso tras ser nombrada la ‘Mujer del año’

En medio del escándalo por las declaraciones que dio Cazzu sobre el inicio del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar está siendo duramente criticada por haber sido nombrada la ‘Mujer del año”.

Este reconocimiento le fue dado por la revista ‘Glamour México y Latinoamérica’. El medio especificó que este nombramiento era otorgado a las “mujeres que nos inspiran a diario con sus logros y proyectos”.

Al igual que la cantante, este premio también se le fue dado a grandes celebridades como Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón, Macarena García y Galilea Montijo.

Por supuesto, esto fue motivo de controversia en redes sociales, la gran mayoría opinó que la joven no era merecedora de dicho reconocimiento, asegurando que una mujer que “le roba el novio a otra” no puede ser inspiración de nadie.

Cabe mencionar que una fuente anónima contó para TVNotas que, tras el escándalo con Cazzu y Nodal, la revista se estaba planteando retirarle el reconocimiento.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su nombramiento?

En una entrevista para la revista, Ángela Aguilar expresó que no se siente merecedora de este premio, pues apenas está en un proceso de descubrir su identidad como mujer.

También se defendió de aquellos que la han criticado por sus decisiones y dijo que su única prioridad es que sus seres queridos sepan “quién es realmente”, más allá de los malos comentarios de la gente.

De igual forma, mencionó que ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su carrera artística, principalmente en la búsqueda de crearse un “nombre propio” en la industria.

“Creo que el mayor desafío ha sido encontrar mi propia voz en medio de un apellido que lo predomina todo. Ha sido difícil descubrir mi estilo y aceptar que lo que a mí me gusta puede no ser exactamente lo que mi familia ya ha hecho. Para mí, ser una Aguilar representa muchas cosas hermosas. Sin embargo, al final del día, el apellido no canta”, indicó.

Gustavo Adolfo Infante critica el discurso de Ángela Aguilar

Durante la más reciente transmisión de ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante dijo no entender la razón por la que Ángela afirma que se ha “esforzado mucho” en su carrera artística, cuando su apellido la ha ayudado a ser exitosa.

“No creo que haya muchas exponentes del

Gustavo Adolfo Infante regional mexicano. Ahora, Ángela Aguilar en la entrevista se azota, ‘lo que he tenido que pasar’, pues ha tenido el camino acolchonadito. O sea, con una gira, con un papá como Pepe Aguilar que le enseñó a cantar, la subís al caballo, fue rica desde chiquita. Entonces, ¿cuáles penurias ha pasado?”

Cabe destacar que, desde que Ángela comenzó su carrera musical, se ha dicho que su papá, Pepe Aguilar, la ha ayudado a ser más reconocida en la industria. Incluso, recientemente, el periodista Javier Ceriani aseguró que Pepe “arregló todo” para que su hija ganara un galardón en los Latin Grammy 2024.

“Ya arregló para que le den un Latin Grammy ahora en Miami, el papá, ya está, lo va a ganar”, señaló Ceriani hace poco.

