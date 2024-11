Pepe Aguilar ¿no está contento con el matrimonio de su hija Ángela con Christian Nodal? Él rompe el silencio

En una emotiva entrevista con Mariano Osorio, el reconocido cantante Pepe Aguilar abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más significativos de su vida: la boda de su hija menor, Ángela Aguilar. El intérprete mexicano compartió los sentimientos encontrados que experimentó al ver a su pequeña crecer y tomar una decisión tan importante.

Aguilar confesó que está atravesando un proceso de duelo ante esta nueva etapa de su hija. A pesar de la inmensa felicidad por ver a Ángela feliz y enamorada, el cantante reconoció que esta separación representa un cambio significativo en su dinámica familiar. El vínculo especial que siempre ha compartido con su hija menor ha sido un pilar fundamental en su vida, y ahora se enfrenta al desafío de construir una nueva relación.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza... los guiones te los haces tú solo y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años”, confesó Pepe Aguilar.

Durante la entrevista, Pepe Aguilar también recordó el emotivo momento en que Christian Nodal le pidió la mano de Ángela. El cantante describió cómo se sintió ante esta inesperada petición, destacando que, aunque fue un evento lleno de emociones, también representó un punto de inflexión en la vida de su familia.

Así fue como Christian Nodal pidió la mano de Ángela Aguilar

Pepe Aguilar destacó la madurez de Christian Nodal al tomar la iniciativa de hablar con la familia sobre su compromiso con Ángela. El cantante valoró enormemente este gesto, señalando que demuestra el respeto y la consideración que Nodal tiene por su familia. Sin embargo, reconoció que el ritmo acelerado de la relación, tan característico de las nuevas generaciones, lo tomó por sorpresa.

“Fue muy rápido, como es la usanza de ahora los jóvenes. Christian fue a hablar conmigo, con la familia, la verdad creo que ellos ya tenían una historia desde que estaban chiquillos, no sé nada la neta, no fueron novios ni nada, pero había habido un (acercamiento). Yo lo contraté la primera vez que fue a Estados Unidos, era una gira y ahí se conocieron. De hecho, actuó como en 18 shows”, explicó.

Pepe Aguilar ve una evolución en su relación con Ángela y con sus hijos a pesar del dolor de su partida.

El patriarca de la dinastía, es consciente de que esta nueva etapa aleja a Ángela de él, pero reconoce que es parte natural de la evolución de la vida.

“Obviamente, después de 20 años de tener completa y total responsabilidad por uno de tus hijos, de una hija que siempre estuvo muy cercana a mí, inclusive más que sus hermanos, es una muerte de una forma de ser, pero es el nacimiento de otro. La cosa es ver lo segundo, no se acaba la vida, se acaba una forma”, comentó.

El cantante mencionó que la salida de sus hijos del hogar le permitirá encontrar un equilibrio más saludable entre su carrera musical y su vida familiar, dedicando más tiempo a su esposa.

“Es como si quisiera cambiarle los pañales, porque yo gozaba de cambiarle los pañales a mis hijos, ya no se hace, vas evolucionando, lo mismo de mi parte. Ya no quiero seguir batallando con cosas que ya no me competen con hijos de 26, 32, 25 y 21” Pepe Aguilar

La figura de Christian Nodal en la vida de Ángela

Respecto a cómo ha observado la relación entre Nodal y su hija, Pepe Aguilar mencionó que Christian ha mostrado respeto y cariño hacia Ángela y aunque ahora este con una persona que la cuida desde el primer día nunca dejará de ver ni por ella ni por sus hijos.

“Nunca me voy a despreocupar por mis hijos, nunca, Yo sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y la ama tremendamente, sigue siendo mi hija”. Pepe Aguilar

Finalmente aclaró que, a pesar de los rumores, mantiene una excelente relación con su yerno, a quien aprecia cada vez más.