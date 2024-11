Cazzu y Ángela Aguilar: Vidente hace lamentable predicción sobre una de las dos

¡La polémica no termina! Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu siguen envueltos en el escándalo desde las fuertes declaraciones de la argentina.

Después de meses de que Julieta (nombre real de Cazzu) saliera a dar su versión de la historia sobre su ruptura con ‘el Forajido’, el feliz matrimonio dejó claro que ambos están “con la conciencia tranquila”.

Incluso, Nodal no tardó en defender a su esposa, pero en TVNotas te contamos que ¡Pepe Aguilar lo mandó a aclarar que su hija “no es la tercera en discordia”!

Cazzu, Nodal y Ángela boda / IG: @ftkillah / @nodal

¿Qué sucedió entre Cazzu, Nodal y Cazzu?

Al momento, las redes sociales han respaldado a Cazzu. La mayoría de usuarios apuntaron que la argentina no tendría por qué mentir sobre lo que pasó con Christian, quien terminó su relación, pese a tener una hija recién nacida, y a los pocos meses comenzó una relación con otra mujer.

Ahora, trascendieron las fuertes declaraciones de la vidente Viera, quien lanzó las cartas para ver lo que sucede en el escándalo de Cazzu, Nodal y Ángela.

Facebook: Ángela Aguilar/Pepe Águilar/Youtube: Chisme No Like/ Archivo Tvnotas

De acuerdo con Viera, Cazzu sí estaba enterada de la relación de amistad entre los ahora esposos. Incluso, esta lleva años atrás. ¡Desde su romance con Belinda! Sin embargo, ‘la Jefa’ supuestamente se dio cuenta de unos mensajes que insinuaban “atracción” entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar.

“Cazzu, tú sabes lo que encontraste en el teléfono. Fueron muchos textos subidos de tono, texto caliente entre Christian y Ángela y esa fue la gota que derramó el vaso”. Viera vidente

Esto pasará con el matrimonio entre Nodal y Ángela Aguilar, según Viera vidente

Eso no es todo, las cartas le dijeron a Viera vidente que la relación amorosa entre los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ no dudará mucho. Esto debido a que Nodal es un hombre que “pica aquí y pica allá”.

“Si duran tres años más juntos es mucho, porque la justicia divina existe... Le va a venir peor”. Viera vidente

Viera comentó que ‘el Forajido’ supuestamente buscará separarse de Ángela, aunque Pepe Aguilar lo tenga bajo su “yugo”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_ / @nodal

Ángela Aguilar: Vidente hace fuerte predicción sobre la cantante

Eso no es todo, Viera pudo ver con el tarot que a la intérprete de ‘Gotitas saladas’ “le llegará el karma”. Comentó que su carrera no será la misma después de este escándalo.

“Ángela no va a acabar bien. Es triste que tú misma no des la cara y hables con la verdad… Te dejaste llevar con lo que te dijo Christian Nodal… Cazzu no está mintiendo para nada... Te van a montar los cachos”, dijo Viera.

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado directamente a las declaraciones de la ex de Nodal sobre su matrimonio. Sin embargo, las especulaciones sobre una separación entre Nodal y ella no se han hecho esperar.

Así lo dijo Viera vidente: