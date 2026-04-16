Niurka estalla en La mansión VIP al mencionar a Bobby Larios; lanza advertencia: “¡Conmigo no te equivoques!”

La presencia de Niurka Marcos ya sacudió La mansión VIP. Bastó una comparación con su pasado y el nombre de Bobby Larios para que la vedette explotara, frenara en seco a Sol León y dejara claro que su historia personal no es tema de juego dentro del reality.

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¿Cuál fue el comentario de Sol León sobre Bobby Larios que hizo explotar a Niurka Marcos en La mansión VIP?

La mansión VIP apenas comenzó y Niurka Marcos ya protagonizó uno de los momentos más tensos del reality show. Durante una conversación en el comedor, el ambiente se tornó incómodo cuando Sol León decidió cuestionar públicamente la relación entre Queen Buenrostro y Suavecito, quienes llevan alrededor de un año juntos. La polémica surgió porque la historia de amor de la pareja se dio en medio de rumores de infidelidad, pues se les ha señalado de haber iniciado su romance cuando Suavecito aún mantenía una relación con Kim Shantal.

Aunque Suavecito intentó poner un alto con un claro: “Nosotros nunca platicamos de eso porque no nos importa”, Sol León continuó interrogando sobre fechas, actitudes y versiones.

Ante la negativa, Sol León cometió el comentario que encendió definitivamente la furia de Niurka Marcos, al trazar un paralelismo con el famoso triángulo amoroso que marcó la vida pública de la vedette.

“Lo que pasa es que mi relación es muy parecida a la de Niurka, Juan Osorio, Bobby Larios”. Sol León

La reacción de Niurka Marcos fue inmediata, visiblemente molesta y sin intención de suavizar el momento.

“Te voy a decir una cosa; aquí no se puede mencionar ese nombre porque el señor te demanda. Así para que no te hagas mucho a la ve… con mi vida, corta parejito porque yo sí soy navajita”. Niurka Marcos

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¿Niurka Marcos pidió ignorar a Sol León y lanzó fuerte advertencia?

Sol Leon quiso dar replica asegurando que su comentario no era mal intencionado pero para Niurka Marcos no había vuelta atrás lo que provocó otra reacción explosiva de la vedette, quien gritó:

“¡Listen to me!” Niurka

Niurka Marcos para establecer limites lanzó una advertencia que marcó el tono del conflicto: “Voy a decir algo que es demasiado importante: que sea la ultima vez que ninguno de los dos le da explicación a Sol o a alguien más: que se vaya a chi... a su...”.

Finalmente, Niurka Marcos volvió a hablar con Queen y fue tajante: le pidió ignorar por completo las interrogantes de Sol León y no darle más combustible a la polémica. Antes de retirarse, la vedette lanzó una advertencia directa a Sol: si alguien vuelve a hablar de ella o de su pasado, habrá consecuencias, dejando claro que no piensa permitir que su historia vuelva a usarse como tema de juego dentro del reality.

“¡Cuidado! No te equivoques conmigo porque yo sí no me parezco a nadie”, gritó Niurka Marcos frente a todos.

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La cosa se puso tensa entre Niurka y Sol León #lamansiónvip pic.twitter.com/jBUxJrcZjq — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 14, 2026

¿Qué pasó entre Niurka Marcos, Juan Osorio y Bobby Larios y por qué sigue siendo un tema sensible?

El nombre de Bobby Larios sigue siendo una herida abierta para Niurka Marcos. El conflicto se remonta a 2003, cuando Niurka estaba casada con Juan Osorio y participaba en la telenovela Velo de novia, producida por él. Durante ese proyecto, Osorio acusó públicamente a Niurka de mantener una relación sentimental con Bobby Larios, señalándolo como el tercero en discordia.

El escándalo provocó el fin inmediato del matrimonio y se apoderó de la prensa de espectáculos durante meses. Tras la separación, Niurka confirmó su relación con Bobby Larios, aunque ambos aseguraron que el romance inició después del divorcio.

En 2004, Niurka y Bobby se casaron en medio de una lluvia de críticas y se consolidaron como la llamada “pareja escándalo”. Mientras tanto, Juan Osorio acusó a Larios de destruir su familia, y el actor sostuvo que el productor habría usado su poder dentro de Televisa para bloquear su carrera en televisión.

La relación terminó en 2006, envuelta en declaraciones públicas, reproches y señalamientos de inmadurez. A lo largo de los años surgieron incluso rumores sobre la paternidad de Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan, versiones que todos han desmentido.