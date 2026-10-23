Jessica Esotérica, ¿se arrepiente de insultar a Gema Garoa? ¡Le pide perdón y las redes se le van encima!

Lo que comenzó como una celebración por el éxito de Mariana en La Maraka terminó desatando una nueva polémica. Jessica Esotérica lanzó un comentario contra Gema Garoa que no pasó desapercibido y, días después, apareció en un video para intentar arreglar las cosas. Sin embargo, su explicación no convenció a todos y las críticas no tardaron en llegar. “¿No que muy gallito?”

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Gema Garoa y Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

¿Por qué Jessica Esotérica insultó a Gema Garoa durante el festejo de Mariana en La Maraka?

Hace unos días, Mariana celebró el lleno total de su presentación en el centro de espectáculos La Maraka, un evento que reunió a amigos, colaboradores y seguidores de la cantante.

Durante la celebración posterior al concierto, Jessica Esotérica se convirtió en tema de conversación al lanzar una fuerte frase dirigida a Gema Garoa, quien semanas atrás había cuestionado el alcance artístico y la convocatoria de la exintegrante de OV7.

Frente a varios asistentes, Jessica Esotérica expresó: “¿Cómo te quedó el hocico, Gema?”, comentario que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambas figuras.

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Jessica Esotérica / Captura de pantalla

¿Qué dijo Jessica Esotérica en su disculpa pública a Gema Garoa?

Luego de varios días de polémica, Jessica Esotérica reapareció mediante un video para reconocer que pudo haberse equivocado en la manera de expresarse contra Gema Garoa.

En el clip, la también personalidad de redes sociales aseguró que la emoción del momento la llevó a reaccionar impulsivamente, por lo que decidió ofrecer una disculpa pública.

Jessica Esotérica “Tengo que pedir una disculpa pública a Gema porque quizá no fue la palabra adecuada o la forma de decirlo, más bien hubiera dicho cómo te quedó el ojo, pero qué sucede cielo, que a veces con la emoción, la adrenalina, no piensas, no conectas cabeza con lengua”.

Me encantan que siempre quedan pendejas, con Gema y sus gemidoras no bb // me encantan los 3 Doritos después https://t.co/mqCLfKomYo — Mariana 🦋 (@marianavige) October 23, 2026

La declaración llamó la atención porque, aunque intentó disculparse, algunos internautas consideraron que el mensaje seguía conservando un tono de burla y no reflejaba un arrepentimiento completo por lo ocurrido.

“Y así a TODOS les llegará su KARMA por ser tan nefastos SIN RAZÓN con Gema”.

“Igual no estamos aceptando disculpas, gracias por dar su discurso barato”.

“Siempre es lo mismo con este personaje, habla mal de las personas sin conocer y luego pide disculpas. Habló mal de Aldo porque se expresó mal de una mujer y mira, hace lo mismo, decepcionante!!!”.

“Jajajajajajaja la misma que atacaba a Aldo por meterse con una mujer, cuando él exactamente hizo lo mismo. No porque sea vestida deja de ser hombre. En fin, siempre escupen y les cae en el hocico”.

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¿Qué ha dicho Gema Garoa sobre las disculpas de Jessica Esotérica?

A pesar del ruido que ha generado esta nueva controversia, Gema Garoa ha optado por mantenerse al margen de la discusión pública.

Hasta el momento, la influencer no ha emitido ningún comentario sobre las disculpas de Jessica Esotérica ni ha respondido a los mensajes que circulan en redes sociales.

Lo que Gema Garoa sí comentó a TVNotas durante la alfombra amarilla de los Eliot Awards fue que no asistió al concierto de Mariana en La Maraka porque acompañó a Ese Pérez a una presentación de Grupo Firme.