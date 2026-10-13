¿Aldo de Nigris tiene un hermano perdido? Encuentran a su supuesto GEMELO en redes sociales FOTO

Aldo de Nigris ha vuelto a ser tendencia en redes sociales luego de su ‘shippeo’ con Mariana Botas, pero esta vez no por un tema amoroso, sino familiar.

Resulta que usuarios de redes sociales encontraron a un joven que tiene un impactante parecido físico con el ganador de ‘La casa de los famosos México’ 2025, por lo que incluso ya etiquetan a Aldo en sus publicaciones.

¿Acaso encontraron al hermano perdido de Aldo?

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Quiénes son los hermanos de Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris pertenece a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano, gracias a su tío Poncho de Nigris, quien ha destacado en la televisión y las redes sociales, así como al exfutbolista Aldo de Nigris.

Por su parte, Aldo Tamez de Nigris tiene dos hermanos: Andrea y Alejandro Tamez de Nigris.

Andrea se dio a conocer durante ‘La casa de los famosos México’ 2025, cuando se presentó para apoyar a su hermano. Actualmente, se dedica al modelaje y a la creación de contenido en redes sociales.

Por otro lado, su hermano mayor, Alejandro, mantiene un perfil más discreto. Se sabe que es ingeniero químico y coach de Crossfit en Monterrey.

De esta manera, Aldo es el hermano de en medio de los tres, aunque ahora en redes sociales ya se preguntan si acaba de aparecer un nuevo integrante de la familia.

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Familia de Aldo de Nigris / Redes sociales

¿El hermano perdido de Aldo de Nigris? En redes encuentran a su supuesto gemelo

Aldo de Nigris podría tener un doble perdido, o al menos eso es lo que aseguran en las redes sociales, pues encontraron el perfil un joven que tiene un impactante parecido físico con el influencer.

Se trata de Mason Fulbright, un creador de contenido estadounidense que incluso lo han apodado como “Aldo malvado”, por el parecido que tienen.

Las comparaciones no tardaron en aparecer y algunos usuarios incluso comenzaron a etiquetar a Aldo en las publicaciones de Mason.

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Mason Fulbright, influencer parecido a Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Quién es Mason Fulbright y qué dijo sobre su parecido con Aldo de Nigris?

Se sabe poco sobre quién es Mason Fulbright, ya que en sus redes sociales no comparte muchos detalles de su vida personal. Su contenido se limita a selfies y algunos videos de los viajes que realiza.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, los espectadores comenzaron a escribir muchos comentarios sobre su parecido con Aldo de Nigris. Ante esto, Mason reaccionó desconcertado e incluso algunos usuarios aseguran que llegó a molestarse por no entender de lo que hablaban.

Mason Fulbright en Tiktok / Captura de pantalla

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre las comparaciones.

Cabe recordar que, hace poco, también surgieron rumores sobre un supuesto parentesco entre Kevyn ‘Bicolor’ y la familia De Nigris, debido al apoyo que Poncho le ha brindado en ‘La granja VIP’.

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