Aldo de Nigris y Mariana Botas: Publican fotos en las que están juntos y cargando a un bebé; ¿ya son novios?

Luego de que Aldo de Nigris defendiera a Mariana Botas tras revivir su shippeo en La casa de los famosos México, el influencer regiomontano compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a la actriz y conductora. ¿Confirmaron un romance?

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Aldo de Nigris y Mariana Botas encienden las redes con fotos hechas con IA junto a un bebé; ¿ya son pareja? / Redes sociales

¿Qué han dicho Mariana Botas y Aldo de Nigris sobre su shippeo en LCDLFM?

Tras más de un año de que Aldo de Nigris y Mariana Botas protagonizaron un shippeo en La casa de los famosos México, el tema volvió a ser puesto sobre la mesa luego de que la influencer se sincerara sobre sus sentimientos hacia el regiomontano.

“Te voy a decir una cosa, yo lo dije un día, es que a mí me gustan los hombres rubios, pero este wey está hecho a mano. Ahí está el video, no lo puedo negar y no lo voy a negar. No había forma de no verlo, era como ‘qué wey tan guapo’”, expresó la actriz con Wendy Guevara.

En respuesta, Aldo de Nigris colocó un comentario en que dejó ver que extrañaba a Mariana Botas, lo que atrajo una ola de críticas. A raíz de lo ocurrido, el sobrino de Poncho de Nigris expresó: “La considero mi amiga, no la he visto desde la casa, pero desde que salí le he mandado mensajes, creo que ella no merece el hate que le llegó”.

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Aldo de Nigris y Mariana Botas protagonizaron un romance en LCDLFM 2026. / Redes sociales

Aldo de Nigris reaparece junto a Mariana Botas tras defenderla en redes

Semanas después de que Aldo de Nigris salió en defensa de Mariana Botas , el ganador de La casa de los famosos México sorprendió a propios y extraños al compartir una foto junto a la conductora de ‘Envinadas’.

En la descripción de las imágenes agregó que se trataba de una colaboración para su pódcast, la cual salió a la luz el pasado 6 de septiembre, pero eso no es todo, la actriz y presentadora también invitó al regiomontano al programa de ‘Envinadas’ junto a Jessica Segura y Daniela Luján. ¿El inicio de una relación o solo una amistad?

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Mariana Botas y Aldo De Nigris encienden las redes con foto juntos tras LCDLFM. / Instagram

¿Cuáles son las fotos de Mariana Botas y Aldo de Nigris hechas con IA?

En la misma publicación, Aldo de Nigris compartió un par de fotos hechas con IA junto a Mariana Botas , pero en una de ellas aparecen con un bebé como si fueran una familia, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

Uno de los que no pudo evitar comentar fue Aarón Mercury, quien acompañó la publicación con el texto: “Apoco andan”, postura sarcástica que fue apoyada por Poncho de Nigris, quien agregó: “Hacen bonita pareja, ¿verdad, mamá? A mí me encantan”. Mientras que Botas cerró la conversación con un “Agárrense”.

Hasta ahora, Aldo de Nigris y Mariana Botas aseguran que su relación no va más allá de una amistad, pero se han unido a las burlas que generó su shippeo dentro de La casa de los famosos México 2025.

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