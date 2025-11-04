¿Aldo de Nigris admite que se enamoró de Mariana Botas? Se sincera frente a las cámaras

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Aldo de Nigris rompió el silencio y habló como nunca antes sobre sus sentimientos dentro y fuera de La casa de los famosos México. De Nigris respondió de manera directa cuando el conductor le cuestionó si se había vuelto a enamorar. Su respuesta abrió la puerta para abordar rumores, vínculos y la relación que lo ha perseguido recientemente con la actriz Elaine Haro. ¿En realidad se enamoró de Mariana Botas? Aquí te contamos todo.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre Mariana Botas?

Durante la entrevista, Yordi Rosado lanzó una pregunta directa mencionando nombres como Abelito, Aarón Mercury, Elaine y Mariana Botas. Ante ello, Aldo de Nigris confesó que sí vivió sentimientos por varios de sus excompañeros, aunque recalcó que fueron en menor intensidad:



Aldo de Nigris: “No sé, no me he vuelto a enamorar.”

“No sé, no me he vuelto a enamorar.” Yordi: "¿Nunca te has vuelto a enamorar?”

"¿Nunca te has vuelto a enamorar?” Aldo: “Nunca me he vuelto a enamorar.”

“Nunca me he vuelto a enamorar.” Yordi: "¿Ni de Abelito?”

"¿Ni de Abelito?” Aldo: "¿De Abelito? Poquito.”

"¿De Abelito? Poquito.” Yordi: "¿Aarón Mercury?”

"¿Aarón Mercury?” Aldo: “Poquito.”

“Poquito.” Yordi: "¿Elaine?”

"¿Elaine?” Aldo: “Poquito.”

“Poquito.” Yordi: "¿Mariana Botas?”

Aldo: “Poquito. No, pero no, no me he vuelto a enamorar.”

Esta respuesta llamó la atención de los espectadores, quienes recordaron la cercanía que ambos mostraron dentro de la casa. A pesar de ello, no profundizó en detalles sobre si hubo algún avance fuera del encierro, limitándose a responder lo relacionado a la convivencia diaria que se vive en el programa.

Asimismo, De Nigris mencionó que sigue en comunicación con Botas, detallando que han conservado una relación amistosa. Sus palabras han generado especulaciones, pues para muchos esta declaración, aunque breve, fue suficiente para reavivar rumores entre los seguidores del reality.

¿Cómo respondió Aldo de Nigris a los rumores de romance con Elaine Haro?

Durante la entrevista, Aldo de Nigris también respondió a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Elaine Haro. El influencer aclaró que muchas de las especulaciones surgieron a partir de fragmentos editados del reality, afirmando que:

“se malinterpretan muchas cosas con los clips, porque sí convives con las personas, las ves a los ojos, las abrazas” Aldo de Nigris

Explicó que la convivencia diaria dentro de La casa de los famosos México crea vínculos que el público puede interpretar de forma romántica. Aldo reconoció que mantiene una amistad cercana con la actriz y no descarta que algo pudiera suceder en otro momento, aunque por ahora todo se mantiene en un plano profesional. Sobre ello, expresó:

“Yo no estoy cerrado a nada, pero si te soy honesto somos buenos amigos, somos compas... Entre drinks pues no sé, tendríamos que checarlo, anda chambeando mucho mi Elaine ” Aldo de Nigris

Asimismo, De Nigris pidió al público evitar ataques hacia ella y centrar la atención en su carrera. Señaló que “le tiran a Elaine, digo en lugar de que se concentren en lo del shippeo… en el trabajo que hace”, asegurando que la narrativa romántica es parte del entretenimiento que surge alrededor del reality.

Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Aldo de Nigris aun mantiene contacto con sus compañeros de La Casa de los Famosos México?

Aldo de Nigris aseguró que continúa en comunicación con algunos de los participantes La casa de los famosos México con quienes formo una amistad. Comentó que habla con Abelito y Aarón Mercury con frecuencia, además de mantener contacto con Mariana Botas. Sobre Elaine, mencionó que actualmente hablan poco debido a la carga laboral de la actriz, pero reconoció que existe buena relación y camaradería.

Por último, pidió respeto hacia sus excompañeros, destacando la dedicación profesional de Elaine Haro. También reconoció que la audiencia disfruta las historias románticas que surgen del reality, pero insistió en que no deben opacar el trabajo actoral y artístico que cada uno desarrolla fuera de cámaras.

