Aldo de Nigris rompe el silencio sobre Mariana Botas tras pleito con su abuela doña Lety ¿A quién defendió?

Después de ganar “La casa de los famosos México 2025", Aldo de Nigris ha estado compartiendo su experiencia dentro del reality, hablando de sus shippeos con algunos compañeros como Elaine Haro y Aarón Mercury.

Sin embargo, durante semanas se mantuvo en silencio respecto a Mariana Botas, situación que llamó la atención de los fans, pues recordemos que semanas antes de la gran final, la abuela de Aldo, doña Lety, acusó públicamente a la actriz de haber sido grosera y de insultarla durante su visita al programa.

Este conflicto se viralizó rápidamente, generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Mariana Botas salió a defenderse, asegurando que las acusaciones de doña Lety eran exageradas.

Ahora, Aldo de Nigris ha decidido romper el silencio y contar su versión de los hechos, dejando claro que no existe enemistad entre ellos.

Aldo de Nigris fue señalado por Mariana Botas como posible “sospechoso” del extravío de su prenda íntima. ¿Qué dijo él? / Instagram

¿Qué pasó entre Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris?

El conflicto entre Mariana Botas y doña Lety comenzó durante “La casa de los Famosos México 2025", a raíz de una sudadera prestada. Mariana tomó la prenda de Aldo, y aunque la devolvió, doña Lety se quejó públicamente en redes sociales por no recibirla a tiempo.

El asunto escaló cuando, durante la dinámica de “congelados” el 16 de septiembre, ambas se encontraron en el foro y se generó un intercambio tenso.

“Es una mujer de verdad, qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle, me calló y yo me sentí mal por un momento”, declaró doña Lety

Mientras que Mariana Botas negó haberla insultado. Asimismo, Marie Claire Harp, Wendy Guevara, Jessie Cervantes y “el Borrego” Nava respaldaron la versión de Mariana, indicando que todo había sido un malentendido amplificado por la opinión pública.

Doña Lety llama estúpida a Mariana Botas. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre Mariana Botas tras su pleito con doña Lety?

Al hablar en un live con sus seguidores, Aldo de Nigris aseguró que invitó a Mariana Botas a su podcast “Más allá de fierro” y no mencionó la polémica con doña Lety.

“Que quieren que Mariana venga al podcast. Les digo que hablé con Mariana, me la topé en persona en la fiesta de Gali y le dije: ‘Qué onda Marianita, quiero invitarte al podcast, para cotorrear bien, para ver qué pasaba por su mente y ver qué pasaba por mi mente’”. Aldo de Nigris

Aldo de Nigris dejó claro que no existe enemistad alguna con Mariana Botas tras pleito con doña Lety: “Con Marianita me llevo muy chido, en persona la vi, la saludé con madre y le dije que me gustaría armar algo con ella. Yo no tengo ningún problema con nadie de los que estuvo en ‘La casa de los famosos México’”, aseguró.

La palabra que Aldo de Nigris uso al ver a Mariana Botas con falda y top en “La casa de los famosos México” / Redes sociales

Aldo de Nigris revela que invitará a Mariana Botas a su podcast aunque los fans se enojen

Aldo de Nigris comentó la reacción de sus seguidores ante la posible invitación de Mariana Botas, tras comentarios negativos, aseguró que haría lo que él quería sin importar el hate.

“Ah, no quieren… nombre, les digo que está bien cab.., dices algo y hay pe.., pero yo voy a hacer lo que yo quiera”, señaló mientras leía comentarios negativos.

A pesar de la invitación, Aldo de Nigris mencionó que desconoce si se concretará este encuentro, pues cree que por el hate que reciben por estar con él quizá no quieran ir a su podcast.

“No sé si se vaya hacer esto del podcast, la realidad no sé creo que no se llegó a nada porque como hay mucho hate y eso no quieren venir conmigo, creo, al chile no sé”, finalizó Aldo de Nigris.

