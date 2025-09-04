¿Los tenía Aldo de Nigris? Encuentran los chones que Mariana Botas perdió en La casa de los famosos México

En medio de la convivencia diaria en el reality más polémico, Mariana Botas, la quinta eliminada de La casa de los famosos México 2025, protagonizó uno de los momentos más comentados del reality: ¡perdió una prenda íntima! La desaparición de sus ropa desató sospechas, risas y hasta teorías entre los habitantes. Las miradas apuntaron directo a Aldo de Nigris ¿las razones? ¡Aquí te contamos el chisme completito!

Mariana Botas y Aldo de Nigris se quedaron dormidos muy juntitos en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Qué pasó con la ropa interior de Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

La situación comenzó cuando Mariana Botas, exhabitante de La casa de los famosos México, visiblemente confundida, preguntó a Aldo de Nigris si por casualidad entre sus pertenencias no se encontraba una prenda muy específica: una tanga negra. Con tono divertido pero genuino, la actriz lanzó la pregunta que desató risas y especulaciones:

“Entre tus cosas no hay una tanga negra mía”, dijo Mariana Botas a Aldo de Nigris. No mam..., está perdida. Es una tanga negra mía, ¿gü...? Ya le pregunté a Abelito y a todos los que lavamos”, agregó la actriz, dejando claro que la búsqueda ya había sido exhaustiva.

La escena fue captada por las cámaras del reality y compartida en redes sociales, donde los fans no tardaron en reaccionar con memes, comentarios y teorías sobre el paradero de la famosa prenda.

¿Aldo de Nigris tenía la tanga de Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

La respuesta llegó días después, cuando Dalilah Polanco habitante de La casa de los famosos México, apareció frente a las cámaras con una revelación inesperada: ¡había encontrado la tanga negra!

Con su característico humor, Dalilah se dirigió a Mariana Botas para confirmar que la prenda estaba en su poder, aunque no sabía con certeza si era de ella: “¿Botas, son tuyos? Son small. Tienen que ser porque tú eres de c*l* estrecho como yo. ¿Entonces qué? Te los voy a guardar. Si no son tuyos, pues mándame un FAX para que yo me entere”, dijo Dalilah Polanco, provocando carcajadas entre los televidentes.

Y para despejar cualquier duda, añadió: “De Priscila no son porque son unas cositas muy así, oye, de veras”.

Con esto, se descartó que Aldo de Nigris tuviera algo que ver con la desaparición de la prenda, aunque el momento ya había quedado inmortalizado como uno de los más divertidos de la temporada.

¿Cómo reaccionó Mariana Botas al recuperar su ropa perdida en La casa de los famosos México?

La actriz Mariana Botas no tardó en reaccionar al hallazgo. Durante su participación en el programa Hoy , expresó su alivio y agradecimiento a Dalilah Polanco por haber encontrado su ropa interior:

“Sor Dalilah, por fin aparecieron mis calzones. Qué vergüenza andar preguntando por toda la casa por ellos, pero para que vean que era real que yo los metí a la secadora y estaban desaparecidos. Le pregunté a todo mundo”. Mariana Botas

La sinceridad de Mariana y su forma de abordar el tema con humor fue aplaudida por sus seguidores, quienes destacaron ¡que cae mejor afuera del reality! ¿Qué la regresen?