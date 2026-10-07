¿Hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se ha visto afectada por los rumores de reconciliación? “La confunden”

En el mismo encuentro de la prensa en el que Mauricio Ochmann respondió tajante a los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez, el protagonista de ‘A la mala’ se sinceró sobre cómo le han afectado los rumores a su hija menor, fruto de su relación con la actriz. ¿La tienen confundida? ¡Aquí te contamos!

Te recomendamos: ¿Revivió el amor? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores de romance tras reaparecer juntos

¿Hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se ha visto afectada por los rumores de reconciliación? / Redes sociales

¿Por qué Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez enfrentan rumores de reconciliación?

Fue a principios de mayo cuando Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez desataron rumores de reconciliación al aparecer juntos en el cartel de la película ‘Hasta el fin del mundo’, la cual marcó su regreso juntos a la pantalla.

Aunque los actores aseguraron que su reencuentro no iba más allá de una relación laboral, sus apariciones juntos como parte de la promoción del filme hicieron crecer más los rumores, pues al ser cuestionado sobre un ‘recalentado’, Ochmann señaló. “El amor nunca murió, siempre hemos estado unidos’.

Hasta ahora, los protagonistas de ‘A la mala’ no han confirmado una reconciliación; pero sus recientes apariciones juntos fuera de los foros de grabación han aumentado las especulaciones.

Lee: Aislinn Derbez le da la bienvenida a nuevo integrante de su familia; anuncian nuevo embarazo: FOTO

¿Hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se ha visto afectada por los rumores de reconciliación? / Instagram

¿Mauricio Ochmann puso fin a los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez?

Después de que Mauricio Ochmann se sincerara sobre la razón de sus vacaciones familiares junto a Aislinn Derbez, el actor respondió tajante a los rumores de reconciliación con la actriz tras meses de especulaciones sobre una segunda oportunidad.

Durante la premier de ‘Un mal partido’, el intérprete de películas aseguró que ese tipo de rumores han mantenido entretenida a la prensa, evadiendo por completo los detalles sobre su relación actual con la hija de Eugenio Derbez.

“La verdad es que ¿a ustedes qué les importa? Es para mantenerlos entretenidos, para que ustedes se diviertan. Así nos escriben, nos inventan; no nos dejan vivir. Hay un axiona, que es mi axioma favorito: ‘Vive y deja vivir’.” Mauricio Ochmann

Lee: Mauricio Ochmann le dedica mensaje a Karina Torres sobre la lucha vs. sus adicciones; así fue su encuentro en LCDLFM

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconcilian? / Redes sociales y cortesía del director

¿Qué piensa la hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez sobre los rumores de reconciliación de sus papás?

En ese mismo encuentro con la prensa, Mauricio Ochmann se sinceró sobre la reacción que ha tenido su hija, fruto de su relación con Aislinn Derbez, ante los rumores de reconciliación de sus papás. De acuerdo con el actor, aunque las versiones pueden confundirla, es una niña muy feliz y amada por sus papás.

“Los que la confunden son ustedes, son el asedio, pero ella con nosotros está muy bien y está muy feliz. Es una niña muy entera, muy libre y muy amada”. Mauricio Ochmann

Hasta ahora, Aislinn Derbez no ha dado nuevas declaraciones sobre su supuesta reconciliación con Mauricio Ochmann y la reacción que ha tenido su hija ante los RUMORES.

No te pierdas: Asilinn Derbez encara a conductora de Netas Divinas por pregunta sobre Mauricio Ochmann: “Hiciste una pregunta muy incómoda”