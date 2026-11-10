¿Aislinn Derbez embarazada y Vadhir ‘N’ a la cárcel? La fuerte predicción sobre los Derbez: “Sorpresas”

En las últimas semanas, la familia Derbez ha estado en el ojo del huracán por dos motivos principales: la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, así como la denuncia por presunto abuso en contra de Vadhir.

Entre todos los dimes y diretes que se han dicho sobre todo esto, surge información de que, presuntamente, la dinastía Derbez estaría pasando por “cambios importantes”. Te contamos lo que está pasando.

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El 2026 ha sido de mucha polémica para los hermanos Derbez / Redes sociales

¿Cuáles han sido las principales polémicas de la familia Derbez en lo que va de 2026?

Los hijos de Eugenio Derbez han dado mucho de qué hablar en los últimos meses. En primer lugar, se ha especulado mucho sobre una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes se divorciaron en 2020 tras cuatro años de matrimonio y una hija en común.

Los rumores de que supuestamente retomaron su relación comenzaron a raíz del estreno de ‘Hasta el fin del mundo’, una cinta que protagonizaron. Aunque ellos no han dicho nada al respecto, algunos reportes indican que su química era bastante fuerte. Incluso se mencionó que presuntamente se seguían besando después de que el director parara las escenas.

Por otra parte, el primero de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación tras 7 años juntos y una hija en común. Pese a que afirmaron que la ruptura se dio en buenos términos, se ha teorizado que, presuntamente, ella le habría sido infiel con César Romo, un futbolista con quien la influencer reconoció estar “saliendo” actualmente.

Dalay ha insistido en que no hubo engaño de por medio, pues la ruptura con José Eduardo se dio hace meses. También destacó que conoció a Romo justo después de terminar su romance con el actor.

Finalmente, el 4 de noviembre salió a la luz que Vadhir N tenía una nueva denuncia por presunto abuso. Dicho proceso legal ya fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Esta querella sería independiente de la que una modelo interpuso en abril justamente por el mismo delito.

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Los hermanos Derbez han dado mucho de qué hablar en los últimos meses / Redes sociales

La fuerte predicción sobre los hijos de Eugenio Derbez

En la reciente emisión de su programa en YouTube, el periodista Mich Rubalcava tuvo de invitado a Herne Gómez, un “guía espiritual” que habló sobre el destino que presuntamente le esperaría a la dinastía Derbez.

En pleno programa en vivo, hizo una lectura de cartas y comenzó mencionando que, aparentemente, Eugenio Derbez está apoyando a sus hijos debido a la culpabilidad que sentiría por haber sido un “padre ausente” durante su infancia.

Sobre el “futuro”de los Derbez, aseguró que, pese a toda la controversia, lograrán “salir adelante” y hasta habría buenas noticias de por medio como un supuesto embarazo de Aislinn Derbez.

“Ellos salen adelante. Obviamente va a haber algunas situaciones en las cuales ellos van a estar tratando de resolver situaciones legales… Van a salir muy pronto de esta situación, pero sí te voy a ser bien honesto, veo que esto sí va a terminar hasta el año que entra. Van a estar saliendo cosas, pueden estar pagando alguna situación monetaria para que ellos se beneficien y que el apellido Derbez no se manche. Yo veo ahora a Aislinn… que probablemente se viene otro embarazo. Por ahí vamos a ver una buena noticia”. Herne Gómez

Gómez afirmó: “No veo cárcel (para Vadhir), pero sí van a estar como en la mirilla. Entonces, van a tener que estar haciendo muchas cosas para salvarse. (Sobre su denuncia) No es como lo cuentan al 100%”, resaltó.

También habló de José Eduardo e indicó que, presuntamente, el actor se mantendría al margen del escándalo de su hermano, pues ahora está afectado por su separación de Dalay. Indicó que su mayor apoyo sería Victoria Ruffo.

¿Paola Dalay y Victoria Ruffo pelearán por la convivencia con la hija de José Eduardo Derbez?

Durante la conversación, Herne Gómez habló sobre el futuro de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Como se sabe, actualmente la menor vive con su padre. El guía espiritual predijo que, presuntamente, Victoria Ruffo tendría problemas para ver a su nieta en el futuro.

“Probablemente vaya a pasar algo similar a lo de Maribel Guardia. Va a haber días en que tal vez la muchacha, con esto que está pasando, no vaya a querer soltar a su hija. La chiquita esta, lo que quiere es fama”, puntualizó.

Finalizó diciendo que Dalay presuntamente sí le habría sido infiel a José Eduardo. Según Gómez, habrían sido varias veces y la familia Derbez, incluida Victoria, sabía sobre esto.

Herne Gómez “No fue una vez, fueron más veces…Esto ya lo sabían el papá y la mamá (Victoria y Eugenio)”.

Cabe recordar que estas son interpretaciones de un vidente. No obstante, no quiere decir que sea la realidad.

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