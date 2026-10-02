Mauricio Ochmann rompe el silencio; revela la verdadera razón de su viaje a Hawái con Aislinn Derbez: “Regresamos…"

Luego de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez presumieran fotos de sus vacaciones familiares, el actor acudió al programa de ‘Pinky promise’, donde inevitablemente fue cuestionado sobre los rumores de reconciliación con la hija de Eugenio Derbez. ¿Tienen planes de regresar? ¡Te contamos los detalles!

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos en ‘Hasta el fin del mundo’. / Mezcalent, Canva

¿Cómo iniciaron los rumores de reconciliación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Los rumores de un posible ‘reencuentro’ entre los actores comenzaron luego de que Mauricio Ochmann y Aislin Derbez reaparecieran juntos como parte de la promoción de la película ‘Hasta el fin del mundo’ con un romántico mensaje.

Pese a que los protagonistas de ‘A la mala’ dejaron claro que solo se trataba de trabajo, sus entrevistas juntos como parte de la promoción del filme reavivaron los rumores de un posible recalentado al dejar entrever una oportunidad.

Por una parte, Aislinn Derbez mencionó: “Danos chance de tomárnosla con calma”; mientras que Mauricio Ochmann agregó: “El amor nunca murió, siempre hemos estado unidos”. Tras sus palabras, los actores se dejaron ver juntos a su hija. ¿Hubo reconciliación?

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos en la cinta Hasta el fin del mundo. / Redes sociales y cortesía del director

¿Cuáles son las fotos de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann disfrutando de sus vacaciones?

Tras el estreno de la película ‘Hasta el fin del mundo’ de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, los actores sorprendieron a propios y extraños al dejarse ver en una serie de fotos junto a su hija menor disfrutando de unas vacaciones familiares.

A través de sus historias de Instagram, el actor de ‘Hazlo como hombre’ compartió un par de fotos en las que se ve a la hija de Eugenio Derbez disfrutando del viaje. Mientras que en un breve clip aparece su hija menor tomando el sol en una alberca.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no se pronunciaron al respecto , pero su viaje juntos llamó la atención de sus fans, pues desde que anunciaron su separación hace más de seis años, no se habían mostrado tan cercanos. ¿Fue la confirmación de su regreso?

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de vacaciones. / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre sus fotos junto a Aislinn Derbez en un viaje familiar?

Luego de que Mauricio Ochmann apareciera sorpresivamente en La casa de los famosos México 2026, el actor acudió al programa de YouTube ‘Pinky Promise’, donde fue cuestionado sobre su supuesta reconciliación con Aislinn Derbez tras ser vistos juntos disfrutando de un viaje familiar.

Sin ahondar en el tema, el intérprete de películas comentó que decidieron regresar a Hawái porque tiene un significado especial que está relacionado con su hija ; sin embargo, no dijo nada sobre la posibilidad de retomar su relación con la integrante de la familia Derbez.

“La verdad es que regresamos a Hawái con Kai; la llevamos porque Kai es nuestra hija, la hicimos en Hawái. Entonces regresamos, hicimos un viaje muy bonito”. Aislinn Derbez

Pese a los rumores, no existe una confirmación oficial por parte de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann , por lo que se desconoce si decidieron retomar su relación tras volver a grabar juntos en ‘Hasta el fin del mundo’.

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